Izraelská popová hvězda Noa Kirel vyměnila záři reflektorů za uniformu armády

Ra'anana (Izrael) Je vám devatenáct let, umíte zpívat a hlavně vás milují davy. Vyprodáváte koncerty a jako třešničku na dortu podepíšete smlouvu s americkým hudebním vydavatelstvím Atlantic Records. Jste na vrcholu, jenomže pak přijde zlom. Stát vás povolá, abyste sloužili v armádě. Nejde o zápletku z nového filmu, jde o realitu izraelské zpěvačky Noa Kirel.

Jak uvádí deník The Washington Post, Kirel žije v záři reflektorů od svých čtrnácti let a její videa na Youtube nasbírala několik milionů diváků. Denně se objevuje v reklamách a billboardy ji zbožňují. Cizí jí nejsou ani televizní pořady. A tak by se mohlo zdát, že unikne hledáčku izraelské armády.

V Izraeli platí zákon o povinné vojenské službě pro všechny, kterým je 18 let a více. Délka služby v současné době pro ženy činí dva roky. A právě před šesti měsíci úřady povolaly národní hvězdu Nou Kireli. „Vždy jsme povolávali budoucí vojáky z různorodých prostředí, dokonce i ty slavné,“ uvedl jeden z důstojníků z ředitelství armády. „Cílem armády je povolat všechny a najít jim místo, kde mohou sloužit státu po svém,“ pokračoval.

„Cítila jsem, že musím nastoupit do služby,“ svěřila se Kirel.

Kirel se ale i nadále může věnovat své kariéře. Byla přeřazena do tzv. uskupení pro nadané. Například tak vystupuje před ostatními vojáky. To však neznamená, že se nezapojuje do normálních aktivit jako všichni ostatní. „Není to úplně jednoduché, ale má to své kouzlo,“ svěřila se hvězda v jednom z rozhovorů.



Kirel jde ostatním příkladem

I když vystupuje před mnohem menším publikem, zdá se být spokojená. Jak sama uvedla, znamená to pro ni hodně. Ale pokud by chtěla udělat rozhovor, objevit se na společenské akci, nebo natočit něco pro televizi, musí nad tím mít kontrolu armáda. Zahraniční média ji přirovnávají k Elvisi Presleymu, který byl také na vrcholu slávy v roce 1958 povolán do služby.

„Cítila jsem, že musím nastoupit do služby, abych šla ostatním příkladem,“ řekla Kirel. „Vím, že lidé ze zahraničí asi nepochopí, proč jsem to udělala, ale mně bylo jasné, že musím,“ dodala. Její manažer Roberto Ben Shoshan řekl, že její rozhodnutí sice má dopad na její kariéru, ale dělá něco, co má pro ni smysl.

Kirel však není jedinou internetovou senzací, která slouží v armádě. Izraelská internetová modelka Anna Zak, která má na Instagramu přes milion sledujících, například propůjčuje svou tvář na obecně prospěšná sdělení. Nebo Gal Gvaram dostala administrativní práci v armádě, která ji umožňuje zůstat aktivní na sociálních sítích, kde má celkem přes 400 tisíc sledujících.

Izraelská hvězda Noa Kirel.

„Nepřiřazujeme vojáky do tzv. uskupeních pro nadané jen proto, že jsou známí na sociálních sítí. Ale jejich zaměstnání nám nejsou lhostejné,“ uvedl jeden z důstojníků z ředitelství. Dříve bývala izraelská armáda místem, kde většina celebrit odstartovala svou kariéru. Začínali totiž v tamní hudební kapele. Postupem času ale velitelům přišly skupiny zbytečné, a tak je rozpustily.