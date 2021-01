Turisté se mohou v ponorce podívat do hloubky 1000 metrů, dobrodružství ale stojí miliony

MIAMI (FLORIDA) Vystoupit z jachty a potopit se do hloubky oceánu v průhledné ponorce. Může to znít jako propracovaná scéna z filmu s Jamesem Bondem. Díky technologickému pokroku je ale takové podmořské dobrodružství možné i v reálném světě, pokud máte miliony nazbyt. Společnost Triton Submarines dodala svoji první soukromou ponorku pro šest osob určenou pro turistické výlety, která se může potopit do hloubky 1000 metrů, píše server CNN.

Ponorka Triton 3300/6 v ceně 5,5 milionu dolarů (117,8 milionu korun) je označována za „podmořský salón“. Je vybavena největším průhledným sférických prostorem pro cestující na světě. Má průměr 2,5 metru a poskytuje okouzlující výhledy pod mořskou hladinou pro všechny na palubě. Vnitřní prostor plavidla je srovnatelný s kabinou soukromého tryskového letadla Cessna Citation CJ2 pro šest cestujících. Vnější barva je modrá, v odstínu krabiček Tiffany, aby ponorka splynula s mořskou hladinou.

Paddleboarding či potápění. 5 skvělých tipů pro aktivní dovolenou v Řecku Vzduch a baterie vydrží pro podmořský výlet trvající více než deset hodin. Stavba plavidla trvala dva roky. Poptávka po ponorkách v posledních letech značně vzrostla. Stále více majitelů obřích jachet vyhledává tato plavidla jako prostředek zábavy pro rodinu a přátele na moři. Zájem také nepochybně podpořily dokumentární pořady, jako Modrá planeta. Ponorky však zatím zůstávají určené jen pro bohaté, protože jejich výroba je časově náročná a nákladná. Všechny ponorky Triton se vyrábějí ručně pomocí prvotřídního, opticky dokonalého akrylu, aby výhled byl co nejjasnější. Většina z nich se vyrábí zhruba rok, ale dodávka zcela nového modelu, jehož součástí je i vývoj, může trvat 24 měsíců. Firma v současnosti pracuje na dvou objednávkách - pro sedm a devět osob.