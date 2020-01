V Kamenickém Šenově otevřeli inkubátor výtvarných talentů

KAMENICKÝ ŠENOV Inkubátor výtvarných talentů otevřeli ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Nové dílny a ateliéry za 14 milionů korun vznikly v nevyužívané budově internátu díky spolupráci s německým Reichenbachem.

„Součástí projektu jsou také workshopy a setkání, do nichž se zapojují děti a pedagogové z obou stran hranice,“ řekl ředitel školy Pavel Kopřiva.

Nejstarší sklářská škola

Sklářská škola v Kamenickém Šenově je zřejmě nejstarší na světě, vznikla v roce 1856. Už o 17 let dříve tam ale podle kunsthistorika Antonína Langhamera fungovala nedělní škola kreslení pro sklářské tovaryše a mistry. Dnes se škola zaměřuje na výuku broušení, rytí, malbu, výrobu vitráží, tavení či design světelných objektů. Nabízí i obor s rozšířenou výukou počítačové grafiky a klasických malířských technik. Studenti se učí práci se sklem i kovem, rozumět ale musí také technologii výroby.



Ještě před pár lety škole hrozil zánik. Dlouhodobě byla investičně zanedbávaná, k její záchraně pomohla i spolupráce se sklářskou společností Preciosa. Liberecký kraj v posledních letech do budov v Kamenickém Šenově investoval přes sto milionů korun. Loni v září tam otevřeli nové centrum odborného vzdělávání s dílnami a ateliéry, výstavním prostorem a prodejnou. Projekt za 90 milionů zaplatila z velké části Evropská unie. Inkubátor poskytne další prostory. „Máme tu dílnu mozaiky a vitráže, dílnu vinutých perlí. Z bývalé tělocvičny vznikl ateliér, který se dá otevřít na terasu, kde v létě budeme pracovat se dřevem a kamenem,“ doplnil Kopřiva.



Vybudováním inkubátoru stavební ruch ve škole na dlouho neutichne. Už příští rok by se měl rekonstruovat internát školy, který sídlí v budově někdejší sklářské rafinerie. Budova z poloviny 19. století už podle ředitele opravu potřebuje, moderním požadavkům na ubytování studentů nevyhovuje. „Zvažovali jsme tam dvě varianty, po poslední obhlídce budovy zřejmě přistoupíme k úplné rekonstrukci. Náklady by se měly pohybovat kolem 16 milionů korun bez DPH,“ řekl náměstek hejtmana pro investice Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Práce by podle něj měly začít příští rok v dubnu a na podzim musí být hotové.