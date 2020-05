V pražské zoo se v noci narodilo další slůně, malá samička je v pořádku

PRAHA V pražské zoologické zahradě se v sobotu v noci narodilo slůně. Matkou je slonice indická Janita, mládě je v pořádku. Je to samička, stejně jako slůně, které se v zoo narodilo koncem března. Ředitel zoo Miroslav Bobek řekl, že vzhledem k předpovědi počasí se do venkovního výběhu, kde mládě uvidí i návštěvníci, podívá zřejmě ve čtvrtek, až bude teplejší počasí.

„Konečně jsme se dočkali i druhého slůněte! Janita je v zoo Praha porodila dnes v 1.48 hodin. Slůně je v pořádku a jde opět o samičku. To je skvělá zpráva! Na to, až Janita porodí, jsme čekali více než dva měsíce. Její březost trvala tentokrát 683 dní,“ uvedl Bobek na twitteru. Otcem obou letošních slůňat je samec Ankhor. Díky tomu, že obě slůňata jsou samičky, budou moci v Praze zřejmě zůstat.

Slůně bylo podle Bobka po narození díky dlouhé březosti veliké, velikostně skoro srovnatelné se samičkou, která se narodila 27. března. Ta se do venkovního výběhu poprvé podívala deset dní po narození. „Ta předpověď není moc příznivá, protože má být chladno. Očekávám, že by to mohlo být možná ve čtvrtek,“ uvedl ředitel.

Samice slona indického Janita a Tamara přivedly na svět už v roce 2016 Rudolfa a Maxmiliána, první slůňata počatá a narozená v Praze. Maxmilián a o půl roku mladší Rudolf brzy oslaví čtvrté narozeniny a už nyní váží každý více než tunu.

První slůně narozené v pražské zoo za její více než osmdesátiletou historii byla sloní samička Sita. Na svět přišla v únoru 2013. Její matka Donna se do Prahy dostala v roce 2012 z Rotterdamu již březí.

Sloni jsou v pražské zoo chováni od roku 1933. I s letošními mláďaty jich návštěvníci budou moci vidět celkem devět. Nejstarším členem stáda je samice Gulab, kterou zoo získala v roce 1966 a je druhým nejdéle žijícím zvířetem v trojské zoo. Vedle Janity, Tamary, Maxe, Rudiho a Ankhora žije v zahradě i samice Shanti, která si zahrála ve filmu s Panem Tau Poplach v oblacích. Zahrada má od března 2013 nový areál nazvaný Údolí slonů, který vyšel na 500 milionů korun. Je to největší komplex, který kdy některá z českých či slovenských zoo otevřela. Sloninec nabízí samostatné stáje i společné vnitřní prostory, které slonům i během zimy umožňují pohyb. Uvnitř mají sloni i vyhřívaný bazén.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Do zoo loni zavítalo 1,456 526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.

Ztrátu zoo vyčíslila na 37 milionů korun za dobu, kdy byla uzavřená. Do konce května podle Bobka naroste na 50 milionů. „Neumím si představit, že by se ta díra v rozpočtu zacelila zvýšenou návštěvností. Dvě sloní samičky jsou pro návštěvníky lákadlo, budeme otevírat Darwinům kráter s ďábly, takže se návštěvnost bude určitě zvyšovat. Na druhou stranu budou chybět zahraniční turisti,“ doplnil.