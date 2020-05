Vypěstujte si vlastní růžičkovou kapustu. Kdo jednou ochutná domácí, už si ji nikdy nekoupí

Růžičková kapusta je značně zimovzdorná, dokonce potřebuje mírný mráz k nejlepší chuti růžiček, sklízí se postupně odspodu. Nejlépe chutná čerstvě sklizená, takže kdo zná pouze kupované kuličky růžičkových kapust, ten neví, jak dobrá doopravdy může být. Pro pozdější konzumaci je vhodným uchováním zmražení.

Vybírat se dají odrůdy dle odolnosti zimě a chorobám nebo dle barvy a velikosti růžiček. Je to košťálovina vyžadující 1. trať. Potřebuje hodně živin, ale nesmí se přehnojit (například moc čerstvého hnoje), jinak vytváří málo pevné růžičky a moc listů. Předpěstování a výsadba je možné stejně jako u hlávkového zelí. Výsadba sazenic je běžná od května, nejpozději vysadit na záhony ji lze do poloviny června, aby stihla dorůst. To platí i pro běžnou hlávkovou kapustu, které se zde nijak zvlášť nevěnujeme, protože ji vlastně moc nepotřebujeme. Ostatní košťáloviny nás plně uspokojují a jsou snazší na pěstování.

Růžičková kapusta je výbornou následnou plodinou po raných bramborách a hrášku nebo bobu (po luštěninách, které dávají dusík do půdy, jí stačí 2. trať). Obojí by mělo do půlky nebo konce června ze záhonu zmizet. V tom případě je ale nutno s tím počítat a brambory nebo hrášek se snažit pěstovat co nejčasněji. Kdyby se to nestíhalo, sazenice růžičkové kapusty můžeme na týden až dva přesadit do velkých květináčů, než dosklízíme předplodiny a bude pro ně místo. Držet moc dlouho přerostlé sazenice čehokoliv v malém květináči nebo sadbovači vede k jejich zakrnění a horšímu růstu.

Také můžeme prioritně na záhonu uvolnit jen hnízda pro sazenice kapusty a zbytek předplodin ještě může chvíli zůstat. Hnojení nejen kapusty, ale všech hladových košťálovin, můžeme zajistit i přiléváním ředěné rostlinné jíchy (zákvasu) ke kořenům nebo přidáváním kompostu (třeba i vermikompostu) pod mulč kolem rostlin během sezony. Dělá to divy s růstem a výrazně to rostlinám zvyšuje zdraví a odolnost.

Také jícha z drůbežího trusu, dostatečně ředěná, je superhnojivo. Koncem srpna nebo v září vyřízněte růžičkové kapustě terminální výhon (ten se dá upravit a sníst jako kapusta), aby se růžičky lépe vyvíjely. Pokud máme větrné stanoviště, je dobré velké rostliny vyvázat k opoře, aby se v průběhu deštivého podzimu nebo v zimě nevyvrátily a nepoškodily si tak kořeny. Také občas odtrháváme či stříháme boční velké listy, postupně odspodu nahoru, aby na růžičky šlo více slunce. Spodní listy často i žloutnou a odpadávají samy od sebe, je to přirozené.