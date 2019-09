Budou si turisté muset brát oddací listy? Za nemanželský sex může na Bali hrozit vězení

BALI (Indonésie) Návštěvnost ostrova Bali, ráje turistů, možná ovlivní nový zákon, který mají na stole poslanci indonéského parlamentu. Podle něj by lidé mohli jít za nemanželský sex na ostrově do vězení údajně až na rok.

V poslední době se podle serveru LADbible na Bali událo několik incidentů, které pobouřily místní. Do jednoho z nich byli například zapojeni také Češi, kteří zneuctili svatý pramen. O události si přečtěte zde. A právě proti tomu se zákonodárci rozhodli bojovat.

Podle navrhovaných změn nemanželský sex bude nezákonný a může vést k obvinění. Mimo zákon by bylo postavené i společné soužití mimo manželství, stejně jako „neslušné činy prováděné na veřejnosti,“ píše The Sydney Morning Herald.

Přijetí návrhu zákona ale podle expertů může mít neblahý vliv na cestovní ruch Indonésie, jejíž součástí ostrov Bali je. „Budou si turisté muset vzít oddací listy do Indonésie?“ ptá se profesor Tim Lindsey z univerzity v Melbourne. Podle něj zvažované právní změny navíc vystavují cizince možnému vydírání. „Policista na Bali by mohl snadno říci, nejsi ženatý, musíš mi zaplatit. To je docela pravděpodobný scénář,“ dodal Lindsey.

Obavy z možného dopadu zákona na ekonomiku země možná zviklaly i indonéského prezidenta Joka Widoda. Ten parlament požádal, aby přijetí nových paragrafů odložil. Osud kontroverzního zákona tak zůstává nejistý.