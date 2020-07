Zámek Telč kvůli rekonstrukci omezil prohlídkové trasy i kulturní akce, festival ale zůstává

Telč (Jihlavsko) Kvůli rekonstrukci, která začala v únoru, i kvůli koronavirové krizi má zatím zámek v Telči na Jihlavsku oproti loňsku asi třetinovou návštěvnost. Přístupná je jen jedna ze tří tras, ubylo i kulturních akcí, které se na zámku přes léto pravidelně konají. Znovu ale bude dějištěm festivalu Prázdniny v Telči, který začne 24. července. Novinářům to řekli pořadatelé festivalu a kastelán státního zámku.

Rozsáhlá rekonstrukce státního zámku za více než 200 milionů korun začala v únoru. Podle kastelána Bohumila Norka nyní na zámku pracují hlavě restaurátoři. „Z toho důvodu už se nám odhalilo dost pěkných věcí. V bývalém muzeu jsou to malby z let 1890 až 1910,“ řekl Norek.

V zámeckém pivovaru, který bude po skončení rekonstrukce celoročně přístupný jako instalovaný depozitář, našli odborníci trám z roku 1477. Po konzervaci bude vystavený jako připomínka průběhu přestaveb zámku. Nyní má pivovar místo trámových klenuté stropy. Současně se pracuje také na Malém dvorku, na spodním nádvoří a v bývalém muzeu.



Přístupná zůstala jen druhá trasa s bytem posledního majitele zámku. Uzavřené je zámecké podzemí i renesanční sály, do kterých by se mohli návštěvnici částečně vrátit v příští sezoně. „S návštěvností jsme tak na 30 procentech loňského roku s tím, že se to teď trochu navyšuje. V sobotu jsme měli dokonce 420 návštěvníků,“ řekl Norek.

Provoz telčského zámku byl částečně omezený už v minulé sezoně, kdy přišlo asi 70 000 lidí, předloni byla návštěvnost takřka stotisícová.

Během prázdnin ji zvyšovalo několik kulturních akcí. Letos to bude jen čtvrteční divadelní představení Strašidlo Cantervillské a koncerty v rámci Prázdnin v Telči. Koncert kapely Čechomor připravovaný na 29. srpna je odložen na 28. srpna 2021.

Prázdniny v Telči se budou kromě zámku odehrávat znovu také na náměstí Zachariáše z Hradce a v Panském dvoře. Potrvají do 9. srpna. Zahajovací večer bude patřit Cirku La Putyka nebo kapele Hradišťan. „Jako první se v online předprodeji vyprodal koncert Hradišťanu a Javorů. K dispozici už jsou pouze vstupenky v kamenných předprodejích a poslední volná místa nabízíme vždy až v samotný den konání koncertu podle aktuální kapacity,“ řekl organizátor akce Milan Kolář.