Že vyhraju, jsem věděla 14 dní před vyhlášením. Kvůli své výšce jsem nedostala práci, říká nová česká miss

Praha Novou českou královnou krásy se v soutěži Miss Czech Republic stala dvaadvacetiletá Karolína Kopíncová z Brna, která tak bude Česko reprezentovat na světovém klání Miss World. „Přesný termín zatím nevíme a jen se modlím, aby se situace vyvinula dobře a soutěž se uskutečnila,“ říká Kopíncová v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Charismatická brunetka, která se stala letošní vítězkou soutěže krásy Miss Czech Republic, považuje za svou největší přednost schopnost dobře a přirozeně komunikovat.

Studentka žurnalistiky a environmentalistiky na brněnské Masarykově univerzitě, která se mimo jiné pyšní i 183 centimetry výšky, uvedla, že o svém vítězství věděla už dva týdny před oficiálním zvěřejnění výsledků. Záběry z večera se totiž výjimečně předtáčely. „S rodinou jsem se naštěstí neviděla a přítel nenaléhal, abych mu něco prozradila,“ uvedla Kopíncová.

Lidovky.cz: Původně jste jako finalistky měly jet na zahraniční soustředění do Zanzibaru, bylo to však v období, kdy vypukla koronavirová pandemie. Jak to nakonec dopadlo?

Všechno se domlouvalo dlouho dopředu, a když už bylo vše oficiální a my byly natěšené, že poletíme do Zanzibaru, tak týden před naším odletem uzavřeli hranice. Začala karanténa a vycestovat kamkoliv bylo nemožné. Na Zanzibar se tak mohou těšit finalistky příštího ročníku, protože ředitelka soutěže byla schopná zařídit odsun pobytu na příští rok. Naše zahraniční soustředění pak proběhlo v Rakousku. Přestože to nebyl Zanzibar, byly to čtyři velmi příjemně strávené dny.

Lidovky.cz: Jak ovlivnila karanténa přípravy na závěrečný večer?

Většina stěžejních událostí naštěstí proběhla před vyhlášením nouzového stavu. Na casting jsem šla v říjnu, a když jsem se dostala do finálové desítky, začal nám program. Během několika měsíců jsme si prošly lekcemi etikety, charitativními událostmi, rozhovory s bývalými vítězkami nebo školeními o českém i zahraničním modelingu. Když pak vypukla karanténa, měl nás čekat jen Zanzibar a závěrečný večer, který musel být nakonec přesunut na pozdější datum.

Lidovky.cz: Vyhlášení vítězky bylo kvůli nebezpečí nákazy nakonec vysíláno online formou, jednalo se o živý vstup?

Finále jako takové mělo být původně živě v Karlíně, což ale samozřejmě nešlo. Proto přišli organizátoři s nápadem, že se udělá online virtuální show. Proběhly dva natáčecí dny, kdy se během prvního pořizovaly záznamy z rozhovorů a promenád, druhý den pak samotná korunovace. Všechny záznamy se předtáčely dva týdny před oficiálním spuštěním videa. Natáčelo se na zeleném plátnu, takže bylo potřeba doplnit efekty, zvuky a celé video sestříhat, než bude vypuštěno do světa.

Lidovky.cz: Takže jste věděly výsledky už dva týdny předem?

Ano, čtrnáct dní jsem musela držet v tajnosti, že jsem vyhrála. Všechny jsme podepsaly smlouvu o tom, že výsledky neprozradíme. Naštěstí jsem se s rodinou neviděla a přítel na mě nenaléhal. Nakonec jsem byla ráda, že jsem to vydržela, protože pro rodinu to byl o to krásnější zážitek.

Lidovky.cz: Sledovala jste tedy přenos se svými nejbližšímí?

Jelikož byla v červnu již uvolněná ta nejpřísnější opatření, organizátoři vytvořili menší akci, kde se záznam premiérově promítal: sem už jsem mohla vzít rodinu a své nejbližší. Když pak došlo na vyhlašování vítězek, tak jsme i s korunkami vystoupily zpoza plátna a mohly si užít atmosféru, o kterou jsme přišly během natáčení.

Lidovky.cz: S vítězstvím je spojena spousta radostí: získala jste nový byt v Praze, auto, jezdíte na zajímavá setkání. Jaké jsou na druhou stranu povinnosti, které s tím přichází?

Pokud bych nechtěla, nemusela bych dělat nic, protože práce v modelingové sféře aktuálně jednoduše není. Ale taková dívka by soutěž nikdy nemohla vyhrát, proto trvá příprava tak dlouho. Být krásná v soutěži nestačí. Porotci chtějí poznat, jaká děvčata jsou, jaké mají cíle a schopnosti. Volný čas proto využívám k pilování angličtiny, která se mi bude hodit na soutěži Miss World, také pracuji na svém plánovaném charitativním projektu.

Lidovky.cz: S prvním místem je spojena i účast v soutěži Miss World, na kterou se mají sjet zástupkyně všech zemí. Jaké jsou zatím vyhlídky na uskutečnění této události?

Prozatím je naplánována na druhou polovinu roku 2021, nicméně přesný termín nevíme. Vzhledem k tomu, že se má konat v Thajsku, tak je samozřejmě otázkou, zda bude povoleno cestování. My ho možná mít budeme, ale v tomhle případě je potřeba, aby mohly vycestovat všechny kandidátky, které jsou, jak už jste zmínila, z celého světa. Musí se proto počkat, až povolí cestování všechny země, a teprve tehdy se může soutěž uskutečnit. Můžeme jen doufat, že se už vše otočí k lepšímu a nakonec to vyjde.

Lidovky.cz: Co se kromě vzhledu na takové soutěži hodnotí?

Kandidátky, které se dostanou do soutěže takové formy, jsou už skutečně dámy a i takové je hodnotí. Nejvíce asi záleží na charitativním projektu, který každá z kandidátek vytváří. Samozřejmě je důležité i charisma nebo komunikační schopnosti. Důležitým faktorem však zůstává i to, co můžeme nabídnout hostující zemi. V tomto případě máme jako Česká republika velkou nevýhodu, protože většina Thajců ani neví, kde se Česko nachází. Jiné by to bylo, pokud by se soutěž konala třeba v Polsku, pro ty bychom mohli být jako partneři zajímaví. Nicméně věřím, že se i tohle dá zlomit.

Lidovky.cz: Čeho se bude týkat váš charitativní projekt?

Během karantény jsem začala docházet do dětského domova, abych dětem pomohla s učením a díky tomu jsem se i rozhodla, že svůj projekt zaměřím právě na ně. Tyhle děti nemají žádný vzor a když odejdou z domova, často neví, co se svým životem. Proto bych se chtěla zaměřit na dospívající děti v dětských domovech a jejich přípravu pro život mimo něj.

Lidovky.cz: Co je podle vás vaší největší předností?

Jednoznačně komunikativnost. Jsem v projevu přirozená, občas možná až trochu otravná (smích). Ale nedělá mi problém mluvit otevřeně o všem možném. Pokud je člověk přirozený, jednoduše mu to dodává určitou speciální auru, která z něj vyzařuje.

Lidovky.cz: Není to také vaše výška?

Já mám 183 centimetrů, což je i v mnohých modelingových agenturách vrchní hranice pro nabídku práce. Několikrát se mi stalo, že mě nevzali na práci, protože jsem byla příliš vysoká. Když si zaměstnavatel vybral devět modelek, které měly zhruba 175 centimetrů a potřeboval desátou, tak nesáhl po čáře, která by mezi nimi byla jako Eiffelovka. Nicméně svoje centimetry nosím hrdě a často je doplňuji o vysoké podpatky. Alespoň mám všude rozhled, a to, že si dám čelo v tramvaji, se prostě občas stane.

Jsme malá země, ale máme spoustu krásných žen

Lidovky.cz: Přihlásila jste se do soutěže sama?

Šla jsem na předposlední casting a stále byla na vážkách, nicméně jsem věděla, že mám poslední šanci, protože příští rok budu státnicovat. Rodina o tom ani netušila. Když jsem dorazila na místo a viděla spoustu nádherných slečen, tak jsem nevěřila, že bych mohla mít šanci. Odešla jsem a až přítel mě přemluvil, ať se vrátím.

Lidovky.cz: Zmínila jste státnice, které vás čekají příští rok. Jste studentkou dvouoboru žurnalistiky a environmentálních studií na Masarykově univerzitě. Kde vidíte svou budoucnost?

Určitě v oblasti žurnalistiky. Environmentální studia jsem si vybrala, protože jsem něco podobného studovala už na střední a myslela si, že to pro mě bude pohodová kombinace. Ukázalo se, že k žurnalistice mám ale mnohem blíž, a proto je pro mě tento obor mnohem snazší.

Lidovky.cz: Jaká je vaše vysněná práce?

Jednou bych byla ráda moderátorkou. Baví mě být mezi lidmi, ráda před nimi mluvím, a proto se vidím jako moderátorka událostí nebo třeba v televizi. Ideálně kombinace obojího.

Lidovky.cz: Modeling tedy není něco, čemu byste se chtěla v budoucnu plně věnovat?

Myslím si, že práce moderátorky a zároveň modeling se vzájemně nevylučují. Nicméně dělat na našem maličkém trhu modeling na plný úvazek, to je opravdu hodně těžký úkol. Jsme malá země, ale máme spoustu krásných žen, proto se nechci spoléhat jen na přehlídkové molo.