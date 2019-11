Bavme se a nevytvářejme dramata. zkuste masáže, večeře či zajděte do lesa

Zahnat podzimní deprese pomůže dobře zvolený sport, ale také třeba posezení s přáteli, masáže, dobrá kniha… Záleží na tom, co nejlíp sedne právě nám.

Trendem současné doby je udržování těla v kondici. Kdekdo běhá, jezdí na kole nebo pěstuje jiný sport. Někdo se týrá víc, jiný méně, ale všem by nám to mělo dělat dobře. V těle se zvyšuje adrenalin i celková energie.



Ale není pohyb jako pohyb. „Je důležité si uvědomit, jaká aktivita je pro naše tělo přirozená. Někomu víc sedí plavání, dalšímu indiánský běh a jinému stačí třeba procházka v lese. Ať už je to cokoli, dělejme onu činnost především pro radost. Když se při sportu budeme bavit, dosáhneme mnohem většího efektu, než když se do něj budeme nutit,“ říká vyškovská lektorka zdravého životního stylu Jana Mrkvičková.



Podle ní bychom si měli uvědomit, jaké kapacity naše tělo má, a zbytečně ho netrápit. „Jestliže sportujete proto, abyste měli jen vypracované tělo, a zapomenete na své tělesné limity, můžete si přivodit zdravotní komplikace,“ upozorňuje.

Emoce z těla ven

Během sportování se podle inženýrky Mrkvičkové z těla uvolňuje nejenom napětí a stres, ale mnohdy také nejrůznější negativní emoce. Vybavuje se nám, jestli nás třeba někdo rozčílil, co se nám nepovedlo, co jsme nesplnili.

„Spektrum je široké. Ve vzteku jsme mohli říct věci, kterých litujeme, chtěli jsme něco podniknout, a nesebrali jsme na to odvahu. Ty prožitky se v nás usazují a vytvářejí fyzické i psychické napětí. Pokud je nedokážeme odstranit, začnou nám škodit. Nejprve nenápadně. Začíná to únavou, přichází vyčerpání a nakonec zjistíme, že jsme si zadělali na velmi vážné zdravotní problémy,“ líčí Jana Mrkvičková.

Na zbavení se negativních prožitků doporučuje lektorka nesnažit se je záměrně zatlačit zpět do svého nitra. V nevhodnou chvíli se totiž vždy znova objeví. „Vybijme je, vykřičme, ale hlavně je nepřecházejme. A když se nám tuto fázi konečně podaří překonat, je důležité se zpětně neobviňovat za to, co se stalo. Přijměme fakt, že jsme v danou chvíli reagovali nejlépe, jak jsme uměli. Pro příště už budeme vědět, jak situaci zvládnout. Je zbytečné setrvávat v sebeobviňování za něco, co už je dávno pryč. To nás neustále drží v začarovaném kruhu a po čase zjistíme, že nevíme, jak z něj ven. Jen se divíme, že nám najednou schází chuť do života, zhoršuje se imunita, a nakonec se mohou projevit i ony deprese,“ varuje lektorka Jana Mrkvičková.

Důležitá radost

K tomu, abychom si na podzim zlepšili náladu, ale nemusí sloužit jenom sport, možností je mnohem víc. Mohou to být masáže, aromaterapie, meditace, dobrá kniha, zábava s našimi mazlíčky, cestování, zahradničení, prostě jakýkoli koníček. Nebo třeba jen sklenka vína v přátelském prostředí.

Každý jsme jedinečný, a tak se neohlížejme na to, co dělají ostatní. Podle Jany Mrkvičkové bychom si měli najít vlastní cestu a mít z ní radost. „Buď jsme přetížení a neustále přemýšlíme nad milionem věcí, nebo naopak úplně vypneme. Je to pak stejné, jako bychom v těle zapnuli autopilota, který za nás potřebnou aktivitu či úkol udělá, a my jako bychom u toho ani nebyli. Utíkáme tak z reality, ztrácíme kontakt sami se sebou. Neužíváme si přítomnost, mnohdy si ani nejsme schopni zpětně uvědomit, co jsme přes den dělali, s kým jsme byli, o čem jsme hovořili. To bychom měli změnit. Ve všem, co děláme, bychom měli najít nějaký klad, radost, úsměv, každý okamžik si užít. Vím, že se to dobře říká, ale hůř dělá. Měli bychom na to ale myslet,“ radí Jana Mrkvičková.



Na přátelích záleží

Vyškovská lektorka také zdůrazňuje, abychom nezapomínali na ty, které máte rádi. „Je výborné být s někým, s kým je vám dobře, komu se můžete upřímně a bez obav svěřit a ukázat mu i svá nejzranitelnější místa, aniž by vás soudil nebo celou situaci nějak shazoval,“ radí.

Jenže podělit se s někým jiným o svých trápeních bývá někdy ta nejtěžší věc. „Mnohdy máme strach a předsudky. Říkáme si, jak před nimi budeme vypadat, že nás nepochopí anebo že už nás nebudou mít rádi. V takových případech je nejlepší se přestat stydět a vyhledat pomoc u odborníka – může to být terapeut, psycholog, ve vážnějších případech pak lékař. Důležitý je vždy dobrý vztah a důvěra mezi specialistou a klientem. Když je navázána, je to vlastně polovina úspěchu,“ doplňuje lektorka.

Pracuje také jako masérka a terapeutka. Říká, že intenzivně vnímá, jak skvěle na uvolnění všech bloků působí doteky a jak je naše těla dobře přijímají.

Univerzální recept

Jana Mrkvičková tvrdí, že bychom se měli bavit, hrát si a hlavně si ve svých životech nevytvářet zbytečná dramata. „Nepřikládejme věcem takovou váhu. Mnohdy si ji ani nezaslouží. Zkusme život odlehčit a začít ho žít, nejenom přežívat. Jak říká jedno přísloví: váš úsměv může změnit svět, nenechte svět, aby změnil váš úsměv,“ uzavírá.