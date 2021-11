Málo se o něm mluví, ale existuje i dobrý stres. Nepozná se ale hned, říká odbornice

Lidovky.cz: Covid a stres, co mají společného? Jak vnímá člověk nebezpečí? Zvykne si? Mění se vnímání nebezpečí pod vlivem stresu?

Vnímání rizika a vyhýbání se rizikům jsou přirozené instinkty živých bytostí. Stupeň našeho vnímání rizika přitom představuje klíčovou proměnnou, která má v běžném životě zásadní vliv na rozhodování. Na jedné straně nás vnímané riziko může přivádět do stavu úzkosti, který subjektivně vnímáme negativně. Na druhé straně nás tato negativní zkušenost motivuje k tomu, abychom se zapojili do činností nutných k vyřešení daného problému.