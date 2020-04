Co chtějí ženy po padesátce? Zpomalit stárnutí a zůstat co nejdéle fit

Proti obecnému přesvědčení jsou myslím dnešní padesátnice v relativně dobré kondici, říká doktorka Kateřina Cajthamlová, internistka a systemická terapeutka z ordinace v Praze 3. „Už proto, že se v mládí mnohem víc pohybovaly venku než dnešní mladé ženy.“

Problém vidí spíše ve zvýšené míře psychického stresu, kterému jsou v současnosti vystaveny. Ať už souvisí s pracovním přetížením, nebo s obavami ze ztráty zaměstnání. Stresy pak padesátnice mnohdy zajídají sladkostmi a jejich příliš častou konzumaci „vyvažují“ hladovkami.



Malou pozornost věnují vhodné skladbě jídelníčku, spíše než o kvalitu se zajímají o kvantitu potravin. Ve snaze udržet si štíhlou postavu pak poměrně snadno podléhají i alternativním způsobům stravování a experimentují s různými dietami. Namísto štíhlé postavy si tak ovšem nejednou vykoledují různé zdravotní potíže.

Zelenina dobrá i pro střeva

Na co by si tedy při sestavování jídelníčku měly padesátnice dávat pozor? „Především na pestrou skladbu stravy a správný příjem vápníku a bílkovin,“ zdůrazňuje Tamara Starnovská, předsedkyně profesní organizace Sekce výživy a nutriční péče. „Každý den by si proto měly dopřát nejen zakysané mléčné výrobky, ale i tvrdé sýry.“

K tomu porci libového masa pro správný přísun bílkovin. Ke každému jídlu pak porci zeleniny, ať už syrové, nebo tepelně zpracované, která je zdrojem vitaminů a minerálních látek. A navíc poskytuje ochranu před zácpou, která bývá v tomto věku poměrně častým problémem.

Některé vitaminy jsou ale rozpustné v tucích, proto by ani na rozumné množství tuku neměly ženy zapomínat (stačí trocha kvalitního oleje v jídle).

K pestré stravě patří ovšem i vhodné přílohy. Ženy s nadváhou by proto měly dávat přednost bramborám, rýži nebo těstovinám před knedlíky, kuskusem nebo bulgurem, které mají vyšší energetickou hodnotu. „Důležitá je i konzumace správného množství sacharidů,“ dodává doktorka Cajthamlová.

Problémy dietářek

Dobře sestavený jídelníček by navíc podle ní neměl vycházet pouze z toho, kolik je ženě let. Důležitá je i její tělesná stavba, zdravotní stav a také psychická a fyzická zátěž, které je vystavena. V průběhu klimakteria musejí ženy často čelit řadě potíží. A dietní experimenty mohou mnohé ještě zhoršit.

„Momentálně patří k největším hitům ketogenní strava s výrazně sníženým přísunem sacharidů a naopak navýšenými tuky,“ upozorňuje nutriční terapeutka. „Pro padesátnice je naprosto nevyhovující už proto, že zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.“

Stejně tak je podle ní nevhodná i populární raw food diet neboli syrová strava, která je založena na konzumaci tepelně neupravovaných, většinou vegetariánských potravin. Už proto, že se při přípravě těchto jídel používají třeba jako pojidlo tuky, které mohou významně zvyšovat riziko cévních onemocnění.

„Velice nebezpečné jsou hladovky,“ dodává doktorka Cajthamlová. „Nedostatek bílkovin a sacharidů vede k tomu, že se snižuje metabolický obrat a zvyšuje se procento tělesného tuku, který se navíc ukládá jako tuk útrobní a zvětšuje objem v pase.“

Hladovění mívá nepříznivý vliv také na činnost štítné žlázy, zhoršovat se kvůli němu mohou i parametry krevního tlaku. Některé diety navíc omezují také pití, snadno pak může dojít k dehydrataci. Jestliže má žena v rodině diabetika 2. typu, může u ní hladovění zrychlit také rozvoj tohoto typu cukrovky jako komplikace takzvaného metabolického syndromu.

Jóga a plavání jsou to pravé

Dobrou kondici ovlivňuje rovněž množství pohybových aktivit, vybrat si ty pravé nebývá ale vždycky snadné. „Některé ženy chodí v padesáti na stejné hodiny aerobiku jako ve dvaceti,“ uvádí doktorka Cajthamlová. „To, co ale v mládí bez problémů zvládaly, je teď při stejné intenzitě zátěže spíše přetěžuje.“

Leckdy kvůli tomu riskují zbytečné úrazy i problémy se srdcem. Nejfyziologičtějším pohybem stále zůstává chůze, ideálně se speciálními holemi nordic walking. Báječná je pro tuto věkovou kategorii i jóga, která prohlubuje dýchání a udržuje svalovou pružnost a sílu.

Ženám, které zápasí s vyšší hmotností, prospívá plavání (které je teď ovšem vzhledem k uzavření veřejných bazénů prakticky nedostupné), ale i jízda na kole. Zajímavou novinkou je také cvičení na balanční plošině zvané bosu, které pomáhá udržovat hluboký podpůrný svalový systém, zlepšuje držení těla, práci šikmých břišních svalů i způsob dýchání.

Velký význam má rozumné otužování, což v praxi znamená trochu méně si topit. A pokud padesátnice navrch pozmění k lepšímu i jídelníček a pitný režim, mohou si stoprocentně vylepšit nejen kondici, zdravotní stav a postavu, ale i náladu.