Expert: V tělech máme plno pesticidů a plastů, v jablku je až 19 škodlivin. Pozor na PET lahve nechané na sluníčku

Lidovky.cz: Můžu nějak zjistit, že jsem vystaven působení endokrinních disruptorů?

Endokrinní disruptory (ED) nejsou stejnorodou skupinou látek, která by měla stejné vlastnosti a zdroje. Pro zjednodušení můžeme potenciální ED rozdělit zhruba do čtyř skupin, a to pesticidy, průmyslové látky, látky pocházející ze spalovacích procesů a změkčovadla plastů, která jsou i v kosmetice. Pokud tedy jíme běžné potraviny, žijeme a dýcháme v současných městech a na vesnicích, používáme plastové výrobky a kosmetiku, do styku s nimi přicházíme denně.

Můžete si nechat udělat rozbor krve nebo moči a zjistit, kolik a jakých látek se nachází ve vašem organismu. V mnoha našich studiích sledujeme tyto látky společně s mnoha dalšími včetně jiných faktorů potenciálně ovlivňujících zdraví lidí.