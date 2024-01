Tohle doma nezkoušejte. Nejbizarnější diety, které vám zhubnout určitě nepomohou

Dieta podle krevních skupin, vajíčková či kofeinová dieta, hubnutí s tukožroutskou polévkou a jím podobné – tyto diety by se daly doslova označit za bizarní. Přesto jim podléhají tisíce lidí.

„Nejnesmyslnější, s čím jsem se setkala, byla zrnková dieta, a to u dospělé, vzdělané ženy. Spočívala v tom, že si před a po jídle vždy vzala několik zrnek suché rýže a postupně to navyšovala až na čtyřicet zrnek před a čtyřicet po a pak zase postupně dolů. Dodnes jsem nepochopila, na jakém principu to mělo účinkovat, ale zřejmě jak pořád odpočítávala, neměla čas na jídlo a snědla toho méně,“ usmívá se MUDr. Marie Skalská, zakladatelka a lektorka Pro Fit Institutu.