I při dietě je lidské hřešit. Jak začít hubnout tak, aby se vám kila nevrátila?

Hodně lidí přibere hlavně v období Vánoc, a když se s teplejším počasím odkládají další a další vrstvy šatstva, uvědomí si, že je nutno se připravit na léto. Shodit přebytečná kila. Podle vedoucí nutriční terapeutky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Lucie Růžičkové by bylo nejlepší, abychom si nic takového říkat nemuseli.

„Ale pokud se to už stalo a přes Vánoce jsme přibrali, začněme jíst střídměji,“ radí. „Nenazývala bych to úplně dietou, protože to slovo v nás může vyvolávat pocit omezení nebo něco nepříjemného.“ Nutriční terapeutka nedoporučuje uchylovat se ani k různým „zázračným a rychlým“ recepturám. „Ideální je nastavení lepšího stravovacího režimu podle toho, jak jídelníček vypadal dosud,“ míní.