Jak obelstít strach ze zubaře? Pomáhají léky, odměny i celková narkóza

Každý pátý Čech má hrůzu ze zubařského křesla. Řada z nich proto ani nechodí na preventivní prohlídky. Přitom jsou možnosti, jak strach překonat. Ve chvíli, kdy se z ordinace ozve zvuk vrtačky, nálada v čekárně plné lidí jako by se dala krájet. Přestože většina čekajících jde na klasickou preventivní prohlídku, při zvuku vrtačky se vkradou do mysli nepříjemné vzpomínky.

Strach ze zubařského křesla spojený s bolestivou zkušeností začíná většinou v dětství. Traumata si pak mnozí mohou přenést i do dospělosti.



„Nejčastěji na děti negativně působí zážitek ze zubní pohotovosti, kde například dochází k neodkladnému vytažení zkaženého zubu. Dítě tak získá špatnou zkušenost, které se jen obtížně zbavuje. Svoji roli hrají také rodiče, kteří by měli svého potomka uklidňovat a psychicky povzbudit. Nikdy by neměli používat návštěvu zubaře jako pohrůžku,“ říká stomatolog Ondřej Šrámek z Dentální kliniky Hradčanská v Praze.



Když už takový bolestivý zákrok dítě zažije, musejí rodiče počítat s tím, že příště k zubaři nepoběží s nadšením.

Dobrodružný úkol

„Myslela jsem si, že si synové čistí zuby perfektně, ale přecenila jsem schopnosti mladšího kluka. Bohužel, zkazila se mu stolička. Náš zubař měl dovolenou, před námi víkend a já měla děs v očích při představě, že budeme muset vyrazit na pohotovost. Není tajemstvím, že se tam s pacienty nikdo nemazlí, natož s plačícím dítětem. Podařilo se mi najít zubaře, který byl sice již na odchodu z ordinace, přesto nás přijal. Pětiletému klukovi řekl, že zub musí ven, bude to bolet, ale bude se snažit, aby to bolelo co nejkratší dobu,“ popisuje Jitka Wurdáková Litvínova.

Po víkendu samozřejmě zamířila na kontrolu se synem již za jejich zubařem. „Myslela jsem, že kluk nebude chtít, ale celý víkend jsme kontrolovali, jestli díra zarůstá. I náš zubař byl perfektní. Řekl synovi, že díra bude zarůstat dlouho, a že až se objeví nový zub, určitě dostane odměnu. Ať to denně kontrolujeme. Nepříjemný zážitek tak úplně dokázal změnit na dobrodružný úkol. Syn se naštěstí dalších kontrol nebojí,“ dodává s úlevou Wurdáková.

To Soňa Urban Chudomelová z Lomu u Mostu trpí před každou prohlídkou u zubaře nevolností: „Mám průjem, někdy i zvracím. Reaguji takhle od zákroku, kdy mi v pubertě zubař vyndával nervy ze zubu. Byla to šílená bolest. Naštěstí teď mám úžasnou zubařku a podporu rodiny.“



Kvůli dětem se snaží vypadat statečně, obavy ale nedokáže skrýt úplně. Paradoxně její strach na děti působí tak, že se ji samy snaží utěšit.

Léky pomáhají

Soňa Urban Chudomelová i přes svůj strach chodí na pravidelné preventivní kontroly. Když ji však čeká nějaký zákrok, objednává se k zubaři do Prahy.

„Když jsem potřebovala vyndat zuby moudrosti, začala jsem hledat možnosti podstoupit zákrok pod narkózou. Dočetla jsem se o analgosedaci (zklidnění pacienta pomocí léků, takže nevnímá bolest, ale není v bezvědomí – pozn. red.). Objednala jsem se tedy na kliniku, kde tuto možnost mají, a zaplatila jsem si to,“ dodává.

Pacienti, kteří špatně snášejí vyšetření, mají tři možnosti, jak pomocí lékařů zákrok přečkat zcela bez stresu a bolesti. Tou nejjednodušší je podání inhalačních anestetik, po nichž se pacient zbaví strachu a úzkosti z ošetření, potlačí bolest. „Jejich aplikace je velmi snadná, nástup a ústup účinků je velmi rychlý. Jsou ideální také pro dětské pacienty,“ vysvětluje vedoucí lékař pražské zubní kliniky Studio 32 Jiří Škrdlant. Inhalační anestetika jsou vhodná i před podáním injekce pro lokální umrtvení.

Další možností je již zmíněná analgosedace. Ta se doporučuje u pacientů se špatnou zkušeností s ošetřením u zubního lékaře, u citlivých pacientů s nízkým prahem bolesti a u pacientů se silným dávivým reflexem, který jinak znemožňuje ošetření. V analgosedaci je možné provádět časově náročnější výkony, například vícečetné extrakce zubů a složitější implantace.

U dětí je nutná alespoň částečná spolupráce při výkonu. Před ošetřením je nutné vyplnit anesteziologický dotazník. „Pokud je pacient celkově zdráv, stačí potvrzení od praktického lékaře. Pokud je sledován s nějakým chronickým onemocněním, musí se provést předoperační vyšetření,“ vysvětluje Jiří Škrdlant. Co když má ale pacient akutní problém a je si jistý, že bude například nutné vrtání zubu, ze kterého má hrůzu?

Potřebný anesteziolog

„U nás je praxe taková, že pacienta musíme nejprve vidět a zjistit, o jaký problém jde. V případě, že bude stačit užití inhalačních anestetik, můžeme provést zákrok hned. Pokud by bylo nutné podání analgosedace, musíme zákrok naplánovat, protože k nám anesteziolog dochází na konkrétní termíny,“ popisuje Jiří Škrdlant.

Analgosedace se podává injekčně do žíly. Většina pacientů si na výkon nepamatuje. „Je důležité přijít na lačno,“ dodává Škrdlant s tím, že v případě malého pacienta musí přijít doprovod dvou dospělých osob (jedna řídí auto při cestě domů, druhá sleduje dítě), v případě dospělého pacienta, stačí doprovod jedné osoby.

Třetí možností je klasická anestezie neboli narkóza. Doporučuje se pro opravdu malé nespolupracující pacienty, u nichž je nutné vytržení zubů či plombování více zubů. „Pacient nic kolem sebe nevnímá. Pokud je celkově zdráv, stačí potvrzení od dětského lékaře. Když je dítě sledováno s nějakým chronickým onemocněním, musí absolvovat předoperační vyšetření, které zajistí rovněž pediatr. Upozorňuji však, že musí být opravdu zdravé a i obyčejná rýma je důvod k odložení zákroku,“ varuje Jiří Škrdlant.

Stejně jako u analgosedace pacient musí přijít nalačno. Uspávací prostředek je nejprve podán dýchací maskou. Následně je zajištěn žilní vstup. Uspávající a bolest utišující léčiva jsou podávána nitrožilně. Po skončení ošetření je pacient propuštěn až po úplném probuzení. Je nutné mít odvoz autem a v případě dětí doprovod dvou dospělých, dohled dospělého a klid pacienta je nutný po zbytek dne.