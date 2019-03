Jak překonat lenost a sportovat? Najděte si kamaráda, nebo naopak začněte doma sami

ŘÍM Pravidelné sportování prospívá našemu zdraví, srdci a mozku, ale také dodává sebevědomí. Často se však hodí každá výmluva, abychom je odložili na zítřek: jsme unaveni, či vybavení pro sport je příliš drahé. Jak dosáhnout toho, abychom tyto nekonečné výmluvy odhodili a sportovali? Zde je několik způsobů, jak si chvíle fyzické aktivity zpříjemnit, píše italský deník Corriere della Sera.

Buďte kreativní

Najít si čas pro vlastní zdraví by mělo být prioritou. Nemáte například během dne čas a večer končíte s prací pozdě? Vstávejte o půl hodiny dříve a každý den choďte. Využijte menších přestávek přes den, používejte automobil jen v případě nezbytnosti, stanovte si konkrétní cíle

Najděte si kamaráda

Některé cvičení může být nudné, zvláště pokud ho provádíme sami. Ne všem se líbí běhání nebo plavání, ale je mnoho aktivit a sportů, které je možné provozovat ve skupině. Vyberte si sport, který se vám líbí, a zapojte do něho přátele a rodinu, zejména do aktivit pod širým nebem. Jestliže sportujeme ve skupině, pomáhá to neztrácet motivaci.

Začněte doma

Jestliže se v posilovně necítíte dobře, protože ještě nejste dost ve formě, začněte cvičit doma. Časem získáte fyzičku i sebevědomí a navíc prospějete svému srdci.

Stanovte si malé cíle a neochabujte ve svém úsilí

Ne vždy překonáme lenost. Stanovte si denně malé reálné cíle, plánujte svou fyzickou aktivitu tak, jako kdyby to byl důležitý pracovní úkol, zvláště na tu dobu, kdy se cítíte více naplněni energií. Jestliže si budete klást obtížné cíle, zvyšuje se riziko, že ztratíte motivaci. Začínejte naopak s malými dávkami, například s procházkou kolem vaší čtvrti nebo vyjděte jedno patro po schodech. Požadujte povzbuzení a podporu přátel a rodiny a odměňte se, jestliže svůj cíl splníte. To pomáhá v tom, abyste neochabovali a nevzdávali se, jestliže se cítíte unaveni: únava neodezní, když zůstanete rozvaleni na pohovce, naopak vzroste. Během doby fyzická aktivita překoná únavu, zlepší kvalitu spánku a dodá energii.

Nikdy není příliš pozdě

Choroby nebo to, že zkrátka nejste typem atleta, mohou být důvodem pro to, abyste se vzdali fyzické aktivity. V těchto případech je lépe poradit se s lékařem a vytvořit si podle věku a zdatnosti vhodný program cvičení. Nikdy není příliš pozdě, abychom začali praktikovat sport nebo se ke sportu vrátili. Vycházejte z malých cílů a dosahujte jich beze spěchu, aby tělo mělo dost času zvyknout si na zvýšenou aktivitu.

Mnohé sporty a fyzické aktivity nic nestojí

Nemusíte se zapisovat na sport nebo do fitness, abyste se hýbali a vyvíjeli fyzickou aktivitu. Doma můžete provádět cviky s využitím vlastní tělesné váhy, venku můžete chodit s přáteli a kolegy, můžete také šlapat do schodů a vyhýbat se výtahu, parkovat daleko od pracoviště a používat automobil co nejméně. Není to totéž, jako kdybyste dělali sport, ale vyhýbáte se tím sedavému způsobu života.

V rámci rodiny je fyzická aktivita nejpříjemnější

Naprogramujte si takovou, do níž se zapojí rodina, hýbejte se společně s dětmi, o víkendu, na kole nebo pěšky. Jestliže rodina nemá dosud ve zvyku se hýbat, připomínejte jí výhody pravidelné fyzické aktivity. A když rodinní příslušníci nesdílejí vaše nadšení pro fitness, požadujete od nich, aby ho alespoň respektovali.