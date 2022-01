Nějaké jizvy má na těle každý. Mohou to být památky na úrazy i lékařské zákroky. V druhém případě bývá původcem jizvy zpravidla chirurg. Operatéři obvykle myslí na jizvy už při plánování zákroku. „Obecně se snažíme, aby jizvy byly co nejmenší a pokud možno umístěné tak, aby se daly schovat do přirozených rýh, vrásek,“ říká lékařka Andrea Musilová, plastický chirurg z Kliniky YES VISAGE v Praze.