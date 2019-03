Krásný úsměv i za cenu auta. Jakou zvolit variantu a proč?

Rozmýšlíte se, zda zvolit amalgám, cement, korunku ze směsi pryskyřice a keramiky, nebo rovnou zubní implantát? Každý má své pro a proti i různou životnost.

Bolavý zub se může stát velkým zásahem do rodinného rozpočtu. Zdravotní péče pojištěným sice zaručuje bezplatnou variantu opravy, stále více lidí si ale raději připlatí za nadstandardní materiál, který je hezčí. Možností je poměrně široká škála, mnohem širší je také cenový rozsah cen za opravy chrupu.



Zubaři se nicméně shodují, že neexistuje jeden nejlepší způsob. Každý materiál má své výhody a nevýhody a různé uplatnění. Nezatracují dokonce ani takřka démonizovaný amalgám, u něhož vyzdvihují jeho skvělou trvanlivost i u lidí s horší ústní hygienou.



„Amalgám je velice tvrdá výplň, kterou zubař, zjednodušeně řečeno, zatepe do vyvrtané dírky ošetřovaného zubu. Když jde o maličký kaz, řekl bych, že to může být mnohem lepší než kompozitní volba. U pacientů se setkávám i se čtyřicet let starými plombami a stále drží,“ vysvětluje majitel soukromé zubní ordinace v Litvínově Václav Bílek.

Estetický problém

Pro mnoho pacientů je však stříbrný amalgám, který časem ztmavne, nepřekonatelný estetický problém a chtějí bílou variantu. Dětem a těhotným ženám od loňského roku automaticky pojišťovna proplácí výplně ze skloinemerního cementu.

Čím opravit zuby Zdravotní pojišťovny hradí: Dózovaný amalgám. Pojišťovny jej hradí dospělým pacientům. Výplň z něj je trvanlivá, musí se však vyvrtat víc zdravé tkáně. Po čase stříbrný vzhled tmavne.

Skloionomerní cement. Pojišťovny jej hradí dětem do 16 let a těhotným ženám. Není nutné zasahovat do zdravé zubní tkáně, protože se na ni chemicky váže. Je však méně mechanicky odolný. Pacient si zpravidla platí sám: Samopolymerující výplně. Levnější materiál s časově náročným zpracováním. Nedá se probarvit a leštit, zachytává se v něm pigment, a tak mění barvu. U předních zubů jej hradí pojišťovny. Cena kolem tisíce korun.

Fotokompozitní výplně. Směsi, které tuhnou po ozáření lampou. Materiál je méně odolný než amalgám, je však hezčí. Vyžaduje od pacienta dobrou dentální hygienu. Jedna výplň stojí od několika set do několika tisíc korun.

Inlaye a onlaye. Náhrady vytvářené vyfrézováním pomocí 3D technologie. Neviditelně opraví část zubu. Jsou velmi odolné a trvanlivé. Náhrada části zubu vyjde na několik tisíc korun.



Kompletní náhrada zubu (implantát). Šroubek z čistého titanu, který tělo dobře přijímá. Implantát se zavádí do čelistní kosti. Až se s ní spojí, plní funkci kořene zubu a upevňují se na něj zubní korunky, můstky nebo snímací náhrady. Celý proces trvá 2 až 6 měsíců. Cena jednoho implantátu se pohybuje kolem 25 tisíc korun. Oprava kompletní čelisti může stát kolem dvou set tisíc.



„U této výplně se nemusí odvrtat zub tolik jako u amalgámu a výplň se na zub váže chemicky. Můžeme to přirovnat k tomu, že dvě věci slepíte lepidlem. Nicméně není příliš odolný,“ podotýká Bílek. Daleko kvalitnější jsou fotokompozitní výplně, jejichž cena se pohybuje od 700 do 1200 korun, ale i mnohem výše – podle ceníku ordinace. Jak dlouho tato výplň vydrží, záleží nejen na zručnosti zubaře a spolupráci pacienta při zákroku, ale i následné péči o dutinu ústní. Dobře zhotovená výplň může vydržet i více než deset let.



Zub jako nový

Když je zub více poničen, může být jeho velká část nahrazena zubní korunkou z keramiky nebo kompozitních pryskyřic, které vyrábí technik ručně v laboratoři či se vytvářejí vyfrézováním pomocí 3D technologií. Nová korunka se připevní na torzo původní korunky a zub vypadá jako nový.

Trvanlivost této výplně je velmi dobrá. Cena v řádu tisíců korun se samozřejmě odvíjí od rozsahu poškození původního zubu. Pořád je to ale méně, než když pacient přijde o zub úplně. Tomu se však snaží zubaři pokud možno vyhnout.

„Každý zub se dá extrahovat pouze jednou! Je to poslední možnost léčby. Současná stomatologie dovede častokrát zachránit i to, co bylo ještě před pár lety nemožné. Je to ale časově i materiálově náročné. Už jen samotné rozhodnutí o variantě zabere v ordinacích až desítky minut. I s tím souvisí nedostatek kapacity v ordinacích,“ upozorňuje zubař Oldřich Vycpálek ze stomatologické ordinace Medoz.

Podle jeho mnohaletých profesních zkušeností se osobní zubní hygiena u většiny lidí oproti druhé polovině 20. století výrazně zlepšila, nicméně nyní se řada pacientů potýká s tím, že marně shánějí zubaře, který by se jim o chrup pravidelně staral.

„Zubních lékařů v současné době začíná být nedostatek, je to důsledek stárnutí současné generace stomatologů a také vyšší poptávky ze strany pacientů. Výchova nových zubařů je velmi nákladná a plánování míst na lékařských fakultách nezachytilo předpokládaný úbytek. V současných ordinacích jsou místa pacientů zaplněna a nové pacienty s požadavky na ošetření odpovídajícími současným standardům nelze přijímat,“ varuje Vycpálek.

Titan s kostí sroste

Když už není cesty zpět a zubař musí poškozený zub odstranit, musí pacient sáhnout hlouběji do kapsy. Výjimečně nabízejí zubní ordinace splátkový kalendář. Pokud pacient například v důsledku paradentózy přijde o většinu zubů, nebo dokonce o všechny a rozhodne se je nahradit implantáty, může se jeho kompletně nový stálý chrup vyrovnat ceně nového osobního vozu.

Řada pacientů si zubní implantáty takového rozsahu nemůže dovolit, takže volí snímací protézu. I její zhotovení však bude stát pacienta několik tisíc korun. Musí se s ní naučit polykat a kousat, pečovat o ni. Ačkoliv je vytvarovaná podle jeho dásní a zbývajících původních zubů, stále jde o cizí těleso v ústech.

Další možností je vytvořit můstek. Při něm se nová korunka chybějícího zubu ukotví na zuby sousední. Řada pacientů se této variantě brání, nelíbí se jim, že zubař musí okolní zuby obrousit.

„V případě můstku velmi záleží na stavu okolních zubů. Pokud ani ty nejsou právě v nejlepší kondici, jejich obroušení a nasazení nové korunky bych už nepovažoval za takový problém. Stejně by se časem i tyto zuby musely řešit. Pokud však jde o člověka s okolními zuby v naprostém pořádku, můstek bych nedoporučoval,“ podotýká Václav Bílek.

V takovém případě lze místo po chybějícím zubu vyplnit implantátem, jehož ceny začínají u 15 tisíc korun. Mohou ovšem při kompletní náhradě všech zubů v jedné čelisti dosáhnout i ke 200 tisícům. Zubní implantát je šroubek vyrobený z čistého titanu. Jeho tvar vychází z tvaru zubního kořenu, stejně jako jeho rozměry.

„Lidské tělo titan velice dobře přijímá. Implantát se zavádí do předvrtaného otvoru v čelistní kosti. Po krátké době se vytváří pevné spojení mezi povrchem šroubu a čelistní kostí, dochází k takzvané osseointegraci. Potom může zubní implantát plnit funkci kořene zubu a mohou se na něj upevňovat zubní korunky, můstky nebo snímací náhrady,“ vysvětluje implantolog Radek Pokorný ze stomatologického centra d’vision.

Než však odejde pacient z ordinace s kompletním chrupem, pár týdnů až měsíců to může trvat. Nejprve musí totiž absolvovat řadu vyšetření a speciální rentgeny, na základě jejich výsledků mu lékař předloží návrhy, jak může péče následně postupovat. Vzhledem k tomu, že vše si pacient hradí sám, samozřejmě podepisuje s lékařem smlouvu o provedení zákroku a jeho ceně. Některé ordinace si účtují tisíce korun už za vstupní prohlídku, jiné naopak nic.