Lázně na léto ještě najdete. Kuřáci mají ale většinou smůlu

Čechů jezdí do lázní stále více a jsou náročnější. Přesto řadu pacientů, kteří přijedou „na křížek“ nemile překvapí, že je pobyt vyjde na několik tisíc korun. Rok 2015 se stal pro české lázeňství přelomovým – počátkem roku vstoupil v platnost nový Zákon o léčebných lázních, českých pacientů od té doby při rehabilitačních pobytech přibývá.

Zhruba polovina pacientů přijíždí do lázní na pobyt plně hrazený zdravotní pojišťovnou, takzvanou komplexní péči, lidově řečeno na křížek. Při něm pojišťovna hradí jak léčebné procedury, tak pobyt a stravu. O poznání méně pacientů využívá lázně formou příspěvkové péče. Při ní pojišťovna platí pouze léčebné procedury, pacient si pak hradí sám ubytování a jídlo, na pobyt v lázních si bere dovolenou či neplacené volno. To, zda mají lidé na lázeňský pobyt a v jaké formě nárok, mohou zjistit v indikačním seznamu, který je k nalezení na webu ministerstva zdravotnictví. Je rozdílný pro dospělé a pro děti a dorost.



Pro dospělé pacienty je rozdělen do jedenácti skupin – nemoci onkologické, oběhového ústrojí, trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nervové, pohybového ústrojí, močového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a gynekologické. Návrh na lázeňskou péči podává obvodní či ošetřující lékař, pobyt schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny, který schválenou žádost odešle do lázní.



Kam je možné jet

Většina lázní se zaměřuje na pacienty hned několika indikačních skupin. Už při vyplňování žádanky s lékařem je dobré se domluvit, které lázně pacient upřednostňuje. Na webu Svazu léčebných lázní České republiky stačí zadat indikační skupinu, konkrétní indikaci a ukážou se všechny lázně, které se na dané nemoci specializují. Pacienti u komplexní péče, pokud se jedná o první stupeň naléhavosti, kam spadají i převozy nemocného do lázní přímo z nemocnice, se musí dostavit do lázní do měsíce od podání žádosti. Při druhém stupni naléhavosti nastupují do tří měsíců od podání žádosti. Pacient dostává pozvání z lázní nejméně pět dní před zahájením léčebné rehabilitace.

Doplatky jsou časté

Přestože většina lidí vyžaduje vyšší standard, řadu pacientů nepříjemně překvapí, že po nich lázně při příjmu požadují poplatek, přestože přijeli v rámci komplexní péče.



„Klienti si za vyšší standard a soukromí většinou rádi připlatí. Zhruba jedna desetina naší kapacity jsou lůžka bez poplatku za nadstandard. Pokud není požadovaná kapacita k dispozici, předáváme návrh na lázeňskou léčbu do jiných lázní,“ vysvětluje Yveta Slišková z Lázní Teplice v Čechách.

Stejné zkušenosti mají i v Sanatoriích Klimkovice. „Standardní doplatek u dvoulůžkového pokoje je 95 korun na osobu a noc, u jednolůžkového 380 korun na osobu a noc. Pokud pacient požaduje pokoj bez doplatku, je nutné tuto informaci nahlásit v přijímací kanceláři před nástupem. V takovém případě má nárok na lůžko ve dvoulůžkovém pokoji bez televize a ledničky, ale protože o ně není velký zájem, není těchto pokojů v Sanatoriích Klimkovice mnoho,“ vysvětluje mluvčí Ivana Gračková. Počet skutečně bezdoplatkových lůžek se nicméně v lázních liší.

„Možnost absolvovat komplexní lázeňskou péči bez doplatku je celoroční, ale v hlavní sezóně je nabídka kapacit, kde se nedoplácí, menší. Naopak v zimním období, tedy přibližně v listopadu až březnu, je v Lázních Luhačovice těchto kapacit více – v závislosti na sezoně má naše společnost k dispozici 30 až 60 procent lůžkové kapacity určeno pro komplexní lázeňskou péči bez doplatku,“ podotýká manažer Lázní Luhačovice Dalibor Chrastina.

Největší zájem bývá o léčebné pobyty v letních měsících, a to jak u komplexní a příspěvkové péče, tak u samoplátců, kteří si platí úplně všechno. Zajistit si pobyt v daný termín v létě je dobré už tedy v počátku roku, lázně naopak různými slevami motivují hosty k pobytu během zimy.

„Pokud má pacient schválený návrh na komplexní lázeňskou péči, lze za poplatek vyžádat jiný termín nástupu. V případě, že pacient neví, jestli bude mít schválený návrh na lázeňskou péči, může si za poplatek sjednat rezervaci termínu bez udání specifikace pobytu. V současné době máme ve vybraných kapacitách v letních měsících ještě volná lůžka,“ říká Dalibor Chrastina.



Pro samoplátecké, zvláště pak kratší léčebné pobyty je možné sehnat termín ještě i v hlavní sezóně. „V případě kratších pobytů se dá najít místo i ze dne na den,“ potvrzuje Yveta Slišková z Lázní Teplice v Čechách.

Kouříte? Na lázně většinou zapomeňte

Další nepříjemné překvapení může čekat na lidi, kteří mají sice chorobu z indikačního seznamu, nicméně lékař jim lázeňský pobyt odmítá předepsat. Kvůli kontraindikaci, tedy z důvodu, který brání léčebnému pobytu.

V mnoha případech to může být třeba závislost na nikotinu. Netýká se to jen onemocnění ze skupiny nemocí dýchacího ústrojí, ale i nemocí z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, jako je cukrovka, či u všech nemocí oběhového ústrojí, ale i u některých chorob ze skupiny nemocí trávicího ústrojí, jako jsou stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev.

„Alespoň roční abstinence nikotinu je pak u některých indikací podmínkou pro opakovaný pobyt,“ dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý. Nicméně pokud je lázeňská léčba nedílnou součástí pooperační péče, tedy pokud je pacient odeslán do lázní po operaci, toto pravidlo se na jeho pobyt nevztahuje. Kontraindikací může být u některých nemocí také nadváha. Pacienti samozřejmě do lázní nemohou nastoupit, když trpí infekční nemocí, ale například ani v těhotenství. „Pokud je pacient odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých), jde o obecnou kontraindikaci lázeňské péče. Přijetí takového pacienta, zpravidla s průvodcem, je popřípadě možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny,“ vysvětluje Dalibor Chrastina z Lázní Luhačovice.