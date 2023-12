Lékař radí, jak na kocovinu: po alkoholu člověk upadá do kómatu. „Vyprošťovák“ je naprosto nevhodný

Lidovky.cz: Mnozí se ráno po večírku probudí s těžkou kocovinou. Co to přesně je a jakou má příčinu?

Kocovina vzniká kvůli metabolitům alkoholu, které vznikají při jeho odbourávání v těle. Při rozkládání dochází k překyselování tělního systému, na podkladě čehož pak lidem začíná být velice nevolno.

Lidovky.cz: Mezi časté příznaky kocoviny patří bolest hlavy, zvýšená teplota těla, nespavost, nervozita, pocity nevolnosti až na zvracení. Může být i nebezpečná?

Kocovina je v podstatě ukazatelem otravy alkoholem, to znamená, že pokud má člověk druhý den po konzumaci kocovinu, byl alkoholem otrávený. Kocovina jinak nebezpečná není, pokud člověk vidí. Pokud by přestával vidět, už by to signalizovalo výrazně vážnější potíže.

Lidovky.cz: Na tom, jak bude kocovina těžká, či ne, závisí množství alkoholu. Co dalšího?