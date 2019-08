Letní zážitky by neměla zkazit už cesta

Touha poznat co nejvíce míst nutí člověka strávit dlouhé hodiny na cestách. Pokud zrovna nejste řidič, už při cestě můžete začít relaxovat. Nejvíce stresu s počátkem dovolené samozřejmě zažívají řidiči. Nesmějí polevit v soustředění ani na vteřinu. Pravidelné cesty Čechů na dovolenou k moři jsou určitě pro amatéry náročným výkonem.

A to nejen pro psychiku. Mnozí z těch, kdo jedou do Chorvatska, Itálie nebo Francie vlastním autem, vyrážejí v noci, kdy jsou zhoršené podmínky vidění.



Přitom pětina řidičů, kteří by si za volant měli brát dioptrické brýle, přiznává, že řídí bez nich. „Poměrně běžné také je, že řidič o své vadě ani neví. Varující signál, který by ho měl ještě před odjezdem na dovolenou dovést k očnímu lékaři, je mhouření očí při pohledu do dálky. Dalšími příznaky jsou špatný odhad vzdálenosti mezi vlastním a protijedoucím vozidlem nebo rozmazané vidění bílé středové čáry. Řidiči se špatným zrakem vybočují ze svého jízdního pruhu o 62 procent častěji. Navíc řidiči se špatným zrakem během jízdy přečtou jen 77 procent ukazatelů. Čtvrtinu dopravních značek vůbec nepostřehnou,“ varuje Šárka Skorkovská, primářka brněnské oční kliniky NeoVize.

Každý řidič by si tedy měl sáhnout do svědomí a nechat si vyšetřit zrak ještě před odjezdem. Po čtyřicítce pak už na odklady není čas, protože většina lidí začíná mít potíže se zaostřením na blízko.



Dalším problémem, který ovlivňuje fyzické i psychické pocity, bývá nesprávné sezení. Může končit nepříjemnou bolestí zad i po krátké cestě třeba na chatu.

„Největším problémem při delších cestách je sed. Snažte se udržet si po celou dobu fyziologickou křivku páteře. Seďte na sedacích hrbolech. Nesmíte mít pocit, že se opíráte o kostrč nebo křížovou kost. Hlavu opírejte o opěrku, nepředklánějte se a nevysunujte ji vpřed,“ dává základní pokyny pohybová terapeutka Nicolette Fialová.

Na klimatizaci pozor

I další zlozvyky mohou mít bolestivé následky. „Nedávejte nohu přes nohu – předejdete tak bolesti v oblasti bederní páteře, křížové kosti, kostrče a kyčlí,“ podotýká Fialová. V případě, že neřídíte, sundejte si boty. Celodenně utlačená noha ztrácí propriocepci, tedy schopnost vnímání pohybů těla a jeho polohy. „Občasně si promačkejte chodidla, nezapomeňte ani na prsty nohou. Délce cesty přizpůsobte i počet zastávek a projděte se alespoň pět minut v kuse. Omezíte zatuhlost celého těla,“ dodává pohybová terapeutka.



Zrádná je i klimatizace. Člověk nemusí hned nastydnout, ale může u něj dojít k zatuhnutí svalů. Vzniknou tak zbytečně bolesti trapézů a krční páteře. Ve voze si klimatizaci může každý nastavit podle vlastních potřeb. V autobuse však bývá její ovládání rozbité, nelze nastavit teplotu. Proto je vhodné na to myslet už předem a mít připravenou nějakou lehčí bundu či šál.