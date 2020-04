Muži si myjí ruce mnohem méně často než ženy

NEW YORK Mýt si ruce mýdlem a teplou vodou po dobu 20 vteřin je společně s pobytem doma a odstupem od ostatních lidí nejlepší zbraní, kterou máme proti koronaviru. Existuje ale jeden zásadní, a přitom jen zřídka zmiňovaný rozdíl v tomto základním hygienickém návyku: ženy si myjí ruce častěji a pečlivěji než muži, napsal zpravodajský server CNN.

Léta průzkumů, pozorování i studií zjistily, že u žen je pravděpodobnější, že si po návštěvě toalety umyjí ruce, použijí mýdlo a drhnou si je déle než muži. Stále ale zůstává překvapivě velký počet osob obojího pohlaví, kteří si ruce vůbec nemyjí. Vědci navíc museli vymýšlet chytré způsoby, jak tyto údaje získat, protože většina lidí vám řekne, jak důležité je umýt si ruce po návštěvě toalety - a to i v případě, že to sami nedělají.

„Můžete třeba jít na letišti na toalety, a když vyjdete ven, někdo se vás zeptá: ‚Umyl nebo umyla jste si ruce?‘ A co odpovíte? Samozřejmě ano,“ řekl Carl Borchgrevink z Michiganské státní univerzity.



Když se vědci lidí jen dotazovali na jejich zvyky týkající se mytí rukou, zjistili, že „údaje, které lidé hlásili, jsou trochu moc vysoké“, řekl Borchgrevink. Aby získali spolehlivější informace o tom, co lidé doopravdy dělají poté, co použili záchod, Borchgrevink pověřil 12 asistentů, aby nenápadně postávali na čtyřech různých toaletách v kampusu i mimo něj a sledovali, co téměř 4000 mužů a žen udělají. Výsledky studie z roku 2013 vědce šokovaly.

Zhruba 15 procent mužů si ruce neumylo vůbec, stejně jako sedm procent žen. Když už si ruce umyli, jen 50 procent mužů použilo mýdlo v porovnání se 78 procenty žen. A celkově jen pět procent lidí, kteří použili toaletu, si myli ruce dost dlouho na to, aby zabili bakterie, které mohou způsobovat infekce.

Větší studie zveřejněná v roce 2009, která použila technologicky vyspělejší metody sledování a zaměřila se na rušná dálniční odpočívadla ve Velké Británii, přinesla neméně neradostné výsledky. S pomocí bezdrátového zařízení, které sledovalo osoby u umyvadel, sesbírali vědci údaje z téměř 200.000 návštěv toalet během tříměsíčního období. A zjistili, že jen 31 procent mužů a 65 procent žen si umylo ruce mýdlem.

„Je to velký rozdíl - ruce si mylo mýdlem dvakrát víc žen než mužů,“ řekla autorka studie, profesorka psychologie zdraví Susan Michieová z londýnské univerzity UCL. „Dalším zajímavým výsledkem bylo, že čím víc lidí se právě na toaletě pohybovalo, tím pravděpodobnější bylo, že si umyjí ruce,“ dodala.

Zatím se neuskutečnil výzkum, který by se snažil zjistit, proč jsou v mytí rukou takové rozdíly mezi muži a ženami. Podle Michieové jde pravděpodobně spíše o společensky naprogramované chování, než záležitost genetiky. „Ženy jsou více soustředěné na péči než muži, ať už jde o péči o děti, domácnost nebo osobní péči,“ uvedla.

Borchgrevink míní, že muži si myjí ruce méně často než ženy proto, že si připadají „jako příliš velcí chlapáci, aby se báli bakterií“. „Zkoušeli jsme se ptát mužů, kteří si neumyli ruce. A oni se na nás pohoršeně podívali a říkali: ‚Já jsem čistý, nepotřebuju si mýt ruce‘. Měli pocit, že jsou neporazitelní.“