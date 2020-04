Podezřelý pokus o nákup dezinfekce na Praze 8. Šok pro primátora Hřiba, starosta radního hájí

PRAHA Během koronavirové pandemie došlo podle zpravodajského webu Seznam Zprávy k pokusu o uplácení při nákupu dezinfekce do státem zřizovaných prostor. Do případu jsou údajně zapletení radní Prahy 8 Josef Slobodník z ODS a jeho známý Juraj Pavol, který měl plnit roli prostředníka. Radní popírá, že by o akci svého známého věděl, starosta Prahy 8 Ondřej Gros se ho zastává, že jednal standardně a primátor Zdeněk Hřib požaduje okamžité vysvětlení.

Podle portálu Seznam Zprávy hodlali oba jmenovaní zneužít situaci, kdy během nouzového stavu nemusejí veřejní činitelé vypisovat výběrová řízení a zároveň je zvýšená poptávka po dezinfikaci různých státem zřizovaných prostor, jako jsou úřady či školy. U firmy, která tyto služby zajišťuje, si měli říci o provizi ve výši nejméně čtvrtiny celé zakázky. Kauzu už odsoudil magistrát hlavního města Prahy, starosta Prahy 8 naopak radního hájí.



„Mohu potvrdit, že náš útvar - Národní centrála proti organizovanému zločinu - se touto věcí zabývá. Více informací však poskytovat nebudeme,“ uvedl pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) zaručuje, že poskytne orgánům činným v trestním řízení plnou součinnost, je prý společným zájmem celou věc jasně vyšetřit.



„Jsem šokován, že peníze, které jsme poskytli městským částem na boj s koronavirem, chce někdo, namísto pomoci potřebným, využít pro své osobní obohacení,“ zareagoval na zjištění ">v dopise adresovaném starostovi Prahy 8 primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Naznačil, že peníze mohou být městské části odebrány (respektive snížena výše částky) a že doufá, že vedení městské části vyvodí jak politické, tak trestněprávní důsledky. Jako lhůtu stanovil páteční poledne.

Starosta Gros v pátek zareagoval prohlášením na webu městské části. „Ohrazujeme se proti neprokázaným a vykonstruovaným domněnkám, které bez důkazů formuluje ve své reportáži na Seznam zprávy pan Janek Kroupa,“ uvádí. Dále říká že členové krizového štábu městské části se obracejí na různé instituce a jednotlivce a že reportáž zkresleně informuje o snaze štábu vypořádat se se současnou pandemickou krizí. Dodává, že ani jeden z aktérů nemá nic společného s MČ Praha 8.

„Veřejné dehonestování, bez důkazů a jen na základě odposlechu dvou tzv. obchodníků považujeme za nekorektní a odmítáme ho. Opak je totiž pravdou,“ uvádí v dokumentu Gros. Naopak Seznam zprávy v reportáži uvedly, že v rozhovoru u pobočky rychlého občerstvení McDonald’s Juraj Pavol zastupoval radního Slobodníka. Žádal pro něj peníze a prezentoval to tak, že má od něj instrukce.

Vyjádření radního Slobodníka

Josef Slobodník serveru Lidovky sdělil: „Celá schůzka popisovaná v reportáži Seznam zprávy je jednoznačně sóloakcí pan Pavola, se kterou nemám nic společného. To nakonec přiznává v reportáži i pan Pavol.“

V oficiálním dopise, kterým starosta Ondřej Gros odpovídá primátoru Hřibovi na jeho dopis a který redakci Lidovek.cz zaslal radní Slobodník se, stejně jako ve vyjádření publikovaném na webových stránkách městské části Praha 8, uvádí: „Vedení odboru krizového štábu se telefonicky spojilo s panem radním Slobodníkem a sdělilo mu, že o nákup těchto zařízení není zájem z důvodu vysoké ceny, respektive již byly zakoupeny ozónovače jiného typu za desetinové ceny. Další kontakt s firmou Xyloden již neproběhnul. Podle vyjádření krizového řízení ani radní Slobodník firmu vícekrát v této věci nijak nekontaktoval.“

Na hrozbu možného odebrání peněz poskytnutých ze strany magistrátu reaguje starosta Gros následovně: „Co se týče účelové dotace poskytnuté na boj s koronavirovou pandemií, nebyly z ní čerpány ještě žádné prostředky, jelikož ji naše městská část ještě nemá na svých účtech. Kontrolu hospodaření vítáme, jelikož tak bude mimo vší pochybnost objasněno, že naše práce v době pandemické krize byla účelná a odpovědná.“

Popis celé kauzy

O co vlastně v celé kauze jde? Jedním z hlavních aktérů je drobný holohlavý muž Juraj Pavol, obchodník ve společnosti Huawei, kde se stará o kontakty firmy se státním sektorem. Při schůzce se zástupcem dezinfekční společnosti měl požádat o úplatek pro sebe a pro radního pro Prahu 8 Josefa Slobodníka, který na úřadě zastupuje ODS a Svobodné. Schůzka se odehrála v úterý 24. března. Tým investigativců vedený Jankem kroupou ze serveru Seznam Zprávy, který o celé kauze informoval, se dle svých vlastních slov stal „jejím nečekaným pozorovatelem“.

„Plán je jasnej: deset až patnáct procent pro mě, pro něj. To je minimum, pro mě. Ty mu tam ukážeš to demo a pak to bude chviličku na něm,“ sděluje do telefonu dle odposlechů Seznam Zpráv Pavol zástupci společnosti. „Hele, vole, to fakt musí bejt maximálně bezpečný, jo? O něm se nesmí mluvit nikde, OK?“ ještě se prý ujišťuje.

Juraj Pavol mluvil se zástupcem společnosti Xyloden, která vyvinula nový přístroj na dezinfikaci velkých prostor, který parou dokáže vyhubit viry během několika hodin. Muž, se kterým se Pavol následně setkal, úplatek odmítl, a proto ho redakce Seznam Zpráv nejmenuje, i když jeho totožnost zná. Pro přehlednost mu v příběhu říkejme Petr.

V pátek 20. března přišel Petrovi e-mail. Radní Prahy 8 Josef Slobodník v něm žádá o zaslání ceníků za dezinfekci. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o normální zájem, Slobodník ji posílá ze svého soukromého účtu, nikoliv z oficiální e-mailové adresy úřadu, což se může jevit nestandardně. Nepodepisuje se jako radní za Prahu 8, uvádí pouze „Slobodník“. Petrovi se následně ozývá prostředník, nám již známý Juraj Pavol, který má doladit detaily a s Petrem se osobně setkat. To se opravdu děje, setkávají se jen 4 dny poté, co radní Slobodník Petrovi napsal e-mailovou zprávu.

Nejprve se muži sešli u prodejny McDonald’s v Praze na Černém Mostě, posléze - pravděpodobně z opatrnosti - mění místo setkání a odjíždějí z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Zastavují u další pobočky McDonald’s na dálnici. Na schůzce Pavol žádá o provizi pro něj a Slobodníka.

„Pětadvacet procent je moc,“ protestuje prý Petr, když Juraj Pavol chce čtvrtinu celé zakázky jen pro radního Slobodníka a navíc by si představoval ještě něco pro sebe. Petr se snaží usmlouvat, jestli by úplatek nemohl být všeho všudy „pouze“ 10 procent. S tím Pavol nesouhlasí, žádá deset až patnáct procent pro každého z dvojice. Na závěr se domlouvají, že musí zahladit stopy a smazat původní e-mailovou komunikaci.

„To smaž. Když to smažeš, tak z O365 se to do třiceti dnů odmazává. OK. Smaž to normálně přímo z celkového koše,“ radí Pavol dle Seznam Zprávy Petrovi. Dále po něm chce, aby navázal novou komunikaci s radním, tentokrát již oficiální.„Pošleš mu: Dobrý den, bla bla bla… A on ti odpoví: Dobrý den, chtěli bysme zařízení vidět. Nebo mu to rovnou nabídni.“ Po půl hodině se loučí a oba parkoviště opouštějí.

Důležité je zmínit, že během vyhlášeného nouzového stavu, který aktuálně panuje, je nakupování pro městské části snazší, protože nemusí dělat výběrová řízení a mohou o zakázkách rozhodnout přímo. Podobným způsobem nakupuje bez výběrového řízení vláda zdravotnické pomůcky v Číně. Na bedrech radních a krizového štábu leží v takových chvílích mnohem větší zodpovědnost než při běžném stavu.

Starosta Gros v dopise Hřibovi uvádí: „V pondělí 23.3. ve 21:58 přišla odpověď s přílohou, ve které byl ceník zařízení a služeb zmíněné firmy. Pan radní Slobodník tento e-mail v úterý 24.3 v 9:53 přeposlal na odbor krizového řízení, který realizoval a realizuje veškeré nákupy techniky v době nouzového stavu.“

„Hele, teď je to o tom, že budou chtít určitě radnice a budou chtít školy. To jsou dvě, o kterých vím, že budou chtít,“ vyjmenovává dle Seznam Zprávy vypočítavě Juraj Pavol. Co se týče pouze základních škol, těch je na Praze 8 patnáct s tím, že každá má pravděpodobně několik tisíc metrů čtvereční, které je potřeba vydezinfikovat, takže by šlo o zakázku za minimálně několik desítek milionů. Jak uvedl Zdeněk Hřib v dopise starostovi Ondřeji Grosovi, magistrát vyčlenil pro městskou část Prahu 8 na boj s koronavirem 31,7 milionu korun.

„Pro mě to byl šok, nic takového jsem nečekal. To rozhodně nemůžeme udělat: žádné peníze platit nebudeme. Jemu, ani radnímu,“ přiznal později Petr Seznam Zprávám.

„To se vám vůbec nebudu vyjadřovat,“ reagoval Slobodník, když ho Seznam Zprávy konfrontovaly s případem. Na otázku, proč nabídku posílal ze svého soukromého účtu radní odpověděl: „Já si to teď nevybavuji. Zrovna jsem u sebe mohl mít svůj notebook, a tak jsem to psal ze svého. Teď vám neřeknu. Netuším.“ Slobodník portálu Seznam Zprávy odmítl osobní setkání.

Slobodník měl po hovoru s redakcí Seznamu obratem informovat Juraje Pavola. Ten ovšem nabídku setkat se přijal. Pavol následně v rozhovoru se serverem přiznal, že se s radním zná a komunikuje s ním pro jistotu bezpečně skrze kryptovanou aplikaci Signal. Vztah se Slobodníkem nepopíral, všechny peníze ale měly prý být jen pro něj. „Radního Slobodníka bych vyfakturoval za zprostředkování,“ uvedl Pavol.

Postupovali jsme přesně dle pravidel

Pavol se s radním Josefem Slobodníkem dle informací Seznam Zpráv zná nejméně rok. Ve vyjádření poskytnutém redakci serveru Lidovky.cz Josefem Slobodníkem se píše: „Pana Pavola znám z pracovních důvodů. V minulém volebním období měla v gesci informatiku ČSSD. V této době byla zakoupena značná část technologie firmy Huawei pro potřeby ÚMČ Praha 8. Jedná se o zakázky ve výši mnoha desítek milionů korun. Pan Pavol je zástupcem firmy Huawei pro veřejnou správu, proto jsem s ním jako radní pro informatiku musel komunikovat. Po nástupu do funkce jsem zrušil veřejnou zakázku za 35 milionů, které bylo pro MČ Praha 8 nákladná a zbytečná.“

„V současné krizové situaci jsem oslovil všechny své pracovní kontakty s prosbou o pomoc zajištění ochranných prostředků využitelných v boji proti koronaviru. Jedním z lidí, kteří nám nabídli pomoc byl i pan Pavol, který nám poskytnul zdarma 100 kusů roušek. Posléze se ozval i s kontaktem na firmu Xyloden, která obchoduje s ozónovači. Nešlo však o objednávku, ale pouhý dotaz na ceník jejich zařízení. Ten jsem po jeho obdržení přeposlal na odbor krizového řízení, který vyhodnotil ceny jako příliš vysoké. Dál jsem se o celou záležitost nezajímal,“ pokračuje Slobodník v prohlášení.

Starosta Prahy 8 Gros podává v oficiálním vyjádření celou situaci takto: „Skutečnost byla totiž méně mediálně zajímavá, ba dokonce až rutinní. Radní Slobodník, jako člen krizového štábu, obdržel nabídku na možnost prostorové desinfekce, kterou jako městská část v současné situaci musíme provádět a provádíme jako prevenci v boji s koronavirem. Radní Slobodník proto zcela logicky požádal o zaslání ceníku. Dne 24.03.2020 radní Slobodník tuto nabídku přeposlal dalším členům krizového štábu – místostarostovi Jiřímu Vítkovi, který má v gesci bezpečnost a krizové řízení a panu Davidu Strakovi, který je vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8. Společně jsme nabídku posoudili a vyhodnotili, že je pro městskou část drahá, proto jsme se touto nabídkou dále nezabývali. Tím pro MČ Praha 8 celá záležitost skončila.“