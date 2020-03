Slovenská policie podnikla rozsáhlou razii. Obvinila třináct soudců i podnikatele Kočnera

Bratislava Obvinění 13 soudců, dále jedné bývalé soudkyně a čtyř dalších osob oznámila slovenská policie po středeční rozsáhlé razii. Zadržení čelí obvinění z korupce, maření spravedlnosti a z trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Mezi obviněnými v největší justiční kauze v novodobých dějinách Slovenska je podle svého advokáta také podnikatel Marian Kočner, který podle dřívějších informací komunikoval s představiteli slovenské justice a ovlivňoval rozhodování soudů.

Slovenská média uvedla, že středeční razie souvisí právě s aférami Kočnera, který byl nepravomocně odsouzen za padělání směnek a který čelí také obžalobě z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka.



Kromě zmíněných soudců kriminalisté zadrželi a obvinili jednu advokátku, dále správkyni konkurzní podstaty a dvě další osoby. Bližší informace o obviněných policie nesdělila. Již loni policisté zabavili několika představitelům slovenské justice včetně soudců mobilní telefony kvůli jejich komunikaci s Kočnerem.

Mezi zadrženými je podle tisku místopředsedkyně slovenského nejvyššího soudu Jarmila Urbancová. Zmíněný soud řídí od loňského podzimu kvůli tomu, že tato nejvyšší soudní instance v zemi nemá svého předsedu. Kriminalisté podle médií předvedli také soudkyni a bývalou náměstkyni na ministerstvu spravedlnosti Moniku Jankovskou.

Podle listu Denník N s policií při vyšetřování spolupracuje soudce jednoho z bratislavských okresních soudů, který v minulosti udržoval kontakty s Kočnerem a který není mezi obviněnými.

Kromě soudců kriminalisté na pracoviště elitní policejní jednotky v Nitře předvedli z vazby také Kočnera. Jeho advokát Marek Para novinářům řekl, že podnikatele policie obvinila v souvislosti s uplácením soudců a že Kočner odmítl vypovídat.

Kočner byl na konci února nepravomocně odsouzen spolu s exministrem hospodářství Pavolem Ruskem k dlouholetému vězení za padělání směnek. Kromě zmíněného případu a obžaloby z objednání Kuciakovy vraždy je Kočner podezřelý i v několika případech ekonomické kriminality.

Po výslechu začali policisté převážet soudce podle listu Sme do věznic v okolí Košic na východním Slovensku, kde sídlí ústavní soud. Právě ústavní soud musí podle ústavy nejprve dát souhlas k uvalení vazby na soudce, a to na podnět generálního prokurátora. O samotném návrhu na vazební stíhání soudců by pak rozhodoval jiný soud.

Podle komunikace z Kočnerova mobilního telefonu, kterou policie zajistila při vyšetřování Kuciakovy vraždy a která unikla do slovenských médií, Jankovská ještě jako náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti pomáhala Kočnerovi v obchodním sporu se soukromou televizí Markíza ohledně proplacení jedné ze zmíněných směnek; ředitelem a spolumajitelem televizní stanice byl v minulosti Rusko. Podle médií mezi zadrženými soudci je i soudkyně jednoho z bratislavských okresních soudů, která ve sporu o proplacení směnky rozhodla ve prospěch jedné z Kočnerových firem a kterou Jankovská úkolovala.

Policejní razii pod názvem „Bouře“ uvítal dosluhující premiér a místopředseda vládních sociálních demokratů (Směr-SD) Peter Pellegrini, jehož strana po únorových volbách míří do opozice. „Je to další z kroků, jak se vrátit ke zvýšení důvěryhodnosti soudního systému. Po nástupu do funkce předsedy vlády jsem řekl, že nikdo nebude chráněnou zvěří,“ řekl Pellegrini. Právě Jankovská byla ještě v roce 2016 zvolena poslankyní parlamentu na kandidátní listině Směru-SD.

Očistu slovenské justice a zavedení plošných prověrek soudců prosazuje protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které přesvědčivě vyhrálo poslední parlamentní volby na Slovensku a které sestavuje nový kabinet.