Nejlepší je motivace příkladem, s pacienty chodím na konverzační zdravotní procházky, říká kardiolog

Většinu své lékařské praxe věnoval léčbě již probíhajících nemocí, čím dál víc je pro něj ale důležitá prevence. Se svými pacienty se prochází, běhá maraton a radí, jak o sebe pečovat, abychom prožili nejen aktivní život, ale také stáří. „Medicína nám prodloužila dobu života, podstatná však je jeho kvalita. Nikdo nechce být od 50 let invalida,“ říká kardiolog.

Lidovky.cz: Čím to je, že se někdo dožije vysokého věku plný vitality a jiný je životem unavený už před padesátkou?

Domnívám se, že právě v tom je schované velké umění plnohodnotně a pokud člověk chce a má smysl života, tak i dlouho žít. Někdo má díky ne zcela dobré dědičnosti výchozí situaci velmi ztíženou, ale velikým životním elánem, bojovností a pomocí moderní medicíny se dožije o 10–15 let více, než je mu předurčeno. A když má takový typ člověka ještě dobrý genetický základ, dožívá se vysokého věku plný vitality a věk by mu málokdo uvěřil. Na druhou stranu jsou lidé, kteří hřeší na svůj dobrý genetický profil, užívají si blahobytu, ve kterém žijeme a chtějí si užívat života plnými doušky a nedbají na rady okolí a lékařů. Na základě kumulace rizikových faktorů pak může člověk ve čtyřiceti letech (kuřák s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem) mít stejné riziko srdečně cévní příhody v následujících 10 letech jako zdravý šedesátiletý člověk a jeho kardiovaskulární věk je o dvacet let starší. Je tedy moudré investovat do dobré kvality našich tepen, spolu s dalšími protektivními vlivy nás udrží dlouho v dobré kondici. Člověku ve vyšším riziku se stále častějšími návštěvami ambulancí či nemocnice se postupně vytrácí ze života elán, najednou se objeví i šedivé dny bez nálady, bez chuti do práce, bez zájmu se potkávat s přáteli a poté se v padesáti letech opravdu cítí (a mnohdy i vypadá) jako sedmdesátník.

Lidovky.cz: Jak velkou roli hraje v našem zdraví psychika?

Velikou, možná ještě větší, než si dokážeme představit. V případě zdravotního problému a kontaktu s nemocničním lůžkem se člověk dostává do nezvyklé situace, bez možností se na tuto roli připravit a v pozici nemocného se mu psychika mění k horšímu, často se nás dotkne i konečnost a nutnost řešit zdravotní potíže, které jsme do té doby řešili jen u televizní obrazovky nebo u lidí v okolí. Tady jsme ale v přímém přenosu my a je na nás, jak se s danou situací vyrovnáme a jak kvalitní pomoc přijde nebo jí vyhledáme.

Lidovky.cz: Pomáhá veselá mysl vyléčit porouchané tělo?

Jednoznačně! Vždyť to každý známe, jak se nám po dobře zvládnuté stresové situaci uleví. Pozitivní nálada, úsměv a smích zlepšují imunitní pochody a vedou k poklesu stresových hormonů, blokují stresové reakce a vedou k lepší kondici. Radost z běžných denních věcí je skvělá emoce, která dostává organismus do příjemného stavu vyrovnanosti a chuti například i do zdravého životního stylu.

Miloš Dobiáš Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1996. Následovaly atestace v oboru vnitřního lékařství prvního stupně (2000) a specializační atestace z kardiologie (2004).

Od roku 1996 pracoval na Klinice kardiovaskulární chirurgie II. Chirurgické kliniky VFN v Praze, v letech 2003–2004 na Interní klinice FN Motol (metabolická JIP), od roku 2005 doposud pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve VFN působí také v pozici odborného asistenta. Dlouhodobě se věnuje ambulantní kardiologické praxi, konzultační činnosti ve zdravotnictví, publikuje v českých i zahraničních časopisech a pregraduálně i postgraduálně přednáší. Je členem několika odborných společností. Od roku 2017 je členem týmu ambulance Internal Medicine Prague, která nabízí a zajišťuje komplexní kardiologické služby.

Lidovky.cz: Co když od někoho slyšíme, že jeho babička celý život kouřila, bůčkem nikdy nepohrdla a přesto zemřela až ve velmi vysokém věku? Je to genetikou?

Podobným příkladem může být i Winston Churchill s vysoce rizikovým profilem, který se dožil 90 let. Ale to jsou jen naprosté výjimky! Genetika hraje jistě důležitou roli, ale tvoří jen cca 25 %, dalšími 25 % se podílí vlivy prostředí a 50 % dělá náš životní styl, který můžeme svým aktivním přístupem pozitivně ovlivnit. Zde je na místě vnímat zcela odlišný životní styl generací našich babiček a dědů a dále do minulosti, kdy byl na jedné straně nedostatek jídla a energetických zdrojů a na druhé straně pro většinu pravidelná a často fyzicky velmi náročná práce. Většinu generací před námi člověk buď lovil nebo tvrdě pracoval a jídlo byl prostředek k přežití. Pak měl i bůček své místo jako zdroj energie, která však byla efektivně spálena pro dennodenní aktivity. To až posledních několik dekád, kdy žijeme v blahobytu s vysokým přebytkem zdrojů potravy a minimem pohybu, udělal například z cholesterolu nejvýraznější rizikový faktor aterosklerózy.

Lidovky.cz: Můžeme se jako její potomci na dědictví dobrého genetického profilu spolehnout a trochu tak zanedbávat dobrý životní styl?

Spolehnout se jistě můžeme, ale v případě dobrého genomu nám to dává závazek předat dobré geny i našim dětem a dalším generacím. Jak se k sobě budeme chovat, jaký styl života si osvojíme, tak budeme předávat nejen dobré geny dalším generacím, ale i vzory chování. Obtížně se například dětem vysvětluje, proč je moderní a zdravé nekouřit a pravidelně se věnovat pohybovým aktivitám, pokud mají rodiče se sedavým stylem života, s minimem pohybu a oba jsou kuřáci. Proto je nejvhodnější jít sám příkladem zdravého životního stylu a nejen děti, ale i přátele ve vašem okolí motivovat svým přístupem.

Lidovky.cz: Máte recept na dlouhověkost?

Recept na dlouhý naplněný život v dobré kvalitě, to je výzva. Současná medicína nám v Česku významně prodloužila dobu dožití, podstatné však je, v jaké kvalitě se vyšších dekád dožijeme. Nikdo nechce být od svých 50 let invalida po velkém infarktu či mozkové příhodě. Optimální je zachovalá soběstačnost (ideálně jak fyzická, tak duševní) a co největší nezávislost na svém okolí. Čím dříve začneme o tento stav usilovat, tím více během podzimu našeho života sklízíme. Tento recept hledá každý z nás. Méně o něm přemýšlíme, když jsme mladí a máme na vše přeci svůj vlastní rozum a na rady zkušenějších nedáme, ale jak přichází vyšší dekády věku, rádi bychom čas někdy vrátili a moudrost stáří přetavili v lehkost mládí.

Lidovky.cz: A jak tedy na to?

Není to zase až tak složité, jedná se o pár základních pravidel. Určitě dostatek pravidelného pohybu, přiměřeného o mírné intenzitě (do lehkého zadýchání), můžete začít pravidelnými procházkami. Dále jistě nekouření (striktně, včetně vystavování se pasivnímu kouření), zdravé stravování (pestrý jídelníček typu středomořské kuchyně, v našich podmínkách omezit konzumaci nasycených tuků, soli a jednoduchých cukrů, o to více přidat vlákninu), u alkoholu platí, že bez rizika není žádné množství, ale pro zdravé lidi (bez anamnézy alkoholismu v rodině) lze tolerovat mírnou nízkorizikovou konzumaci (cca pivo desítku či 2-3 dcl vína) za splnění určitých podmínek (záleží i na kombinaci, co si k vínu či pivu dáme, protože například pivo je velká kalorická zátěž). Co jistě v rozumné míře můžeme pravidelně, je dobrá káva a čaj, na které si najdeme zároveň i chvilku volného času k přečtení novin či popovídání s přáteli, ale například i kousek kvalitní hořké čokolády.

A k tomu všemu ještě jedna důležitá věc. Nezapomínejte na sebe! Je hodně věcí které k životu vlastně nepotřebujeme, není třeba se např. honit za velkým množstvím přání, která jistě každý máme, hledejme ta důležitá, ale o to více se snažme plnit svoje potřeby (biologické, sociální či psychologické), zjednodušeně mít šťastnou rodinu, práci, která vás baví, čas na relaxaci, pravidelný pohyb, koníčky, čas na pestré jídlo a kontakt s lidmi, kteří vás něčím obohatí a udělají vám třeba jen maličkostí hezký den. Pak je radost být na světe co nejdéle, užívat si každý rok, i když se nám život ve stáří jakoby urychluje.



Lidovky.cz: A vy sám žijete podle těchto rad? Co děláte pro své zdraví?

Snažím se, jak je to časově možné. Z pozice lékaře je to i důležité, protože nejlépe se motivuje vlastním příkladem (těžko se pacientovi vysvětluje, jak je moderní nekouřit, když bude na pracovním stole plný popelník…). Díky pracovní vytíženosti se snažím co nejvíce chodit pěšky, mám pravidelné zdravotní konverzační procházky s pacienty, s kamarády zajdu na tenis a badminton. Rád si jdu zaběhat do lesa nebo na hezkých místech při cestování. Několikrát do roka si dám za odměnu i nějaký ten závod (od 10 km po maratón, pravidelně běhám závod Běchovice Praha a Velkou kunratickou), příjemná relaxace je jít si zaplavat a párkrát jsem nakoukl i mezi triatlonisty. Při všech aktivitách mě nabíjí uvolněná a příjemná atmosféra většinově usmívajících se lidí, kteří tráví volný čas aktivně. Sám se snažím při své profesi být pozitivně naladěný a pravidelný pohyb mi dodává potřebnou energii a dobrou náladu. Tu mi dodá i hezká knížka, divadlo nebo koncert, po kterém je fajn si popovídat s přáteli. A hodně si cením setkání se zajímavými lidmi, které mám štěstí ve svém životě potkat, krásně mi rozšiřují obzor poznání a pochopení smyslu mnohých věcí.