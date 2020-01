Český pacient v roce 2020. Levnější léky pro invalidy i posilování role praktických doktorů

Elektronické neschopenky, seznam všech pacientem užívaných léků přístupný lékařům i lékárníkům, posilování role praktických doktorů a také třeba levnější léky pro invalidy – to jsou hlavní novinky roku 2020, o nichž píšeme na této dvoustraně.

Elektronizace zdravotnictví pokračuje, a tak se do zdravotnické praxe od prvního ledna dostala elektronická neschopenka. Zjednodušeně podstata – většinu papírování by měly nahradit elektronické dokumenty, který lékař sám snadno odešle správě sociálního zabezpečení.



Lékaři nejsou ze způsobu jejího zavádění dvakrát nadšení. V prvních dnech se už objevily výpadky na portálu České správy sociálního zabezpečení, kam se data posílala, a zdravotníci si stěžují, že jim vystavení eNeschopenky trvá neúměrně dlouho. Nicméně pro pacienta je podstatné, že by mu mělo ubýt starostí s předáváním neschopenek zaměstnavateli a snad také s hledáním lékaře, který mu neschopenku vystaví.

Míň běhání

Z pohledu běžného nemocného by eNeschopenka měla fungovat tak, že místo dřívějších formulářů nyní dostane jen vytištěný průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Do zaměstnání už žádné potvrzení osobně nést nemusí. Informuje třeba jen telefonicky, že nepřijde do práce, a zamíří rovnou domů, aby se hned mohl léčit. Zaměstnavatel dostane elektronickou cestou potvrzení, že lékař rozhodl o tom, že zaměstnanec nemůže z důvodu nemoci pracovat. Získá je do své datové schránky nebo po přihlášení do portálu České správy sociálního zabezpečení.

Vydávání elektronických neschopenek je od 1. ledna pro lékaře povinné, a pokud se mu budou vyhýbat, hrozí jim pokuta. Přesto se může stát, že vydají ještě klasické papírové formuláře. Má se tak dít v případě technického výpadku. Malá část lékařů navíc říká, že eNeschopenky nebudou používat, protože nejsou dobře připravené, a zatím je stále vystavuje postaru.



Propiska v době elektronizace

Avšak i těm lékařům, kteří se k protestnímu nevydávání eNeschopenek přidat nechtějí, řada věcí vadí. Nelíbí se jim třeba, že k jejich vydávání si buď musí sami zaplatit úpravu softwaru ve svém počítači, nebo používat aplikaci na webu České správy sociálního zabezpečení, kterou označují za uživatelsky nepříjemnou.

Kritizují také, že pořád musejí pacientům tisknout potvrzení na papír. A co víc, že do tohoto potvrzení musí propiskou vpisovat příští kontroly či změny doby vycházek, což je u elektronické neschopenky skutečně poněkud paradoxní.

„Papírový formulář by prý měl sloužit pacientovi například při prokázání se případným kontrolám. To je přece zbytečné. Kontrola, která navštíví nemocného, ví, že je v pracovní neschopnosti, jinak by k němu přece nešla. Tak k čemu by měla chtít vidět ještě nějaký papírový doklad? Hlavním smyslem elektronizace bylo snížit administrativní zátěž, což tento model nesplňuje,“ hodnotí docent Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Lékaři se také obávají, že minimálně v počátcích bude systém hodně chybový. Teprve začátkem prosince totiž dostali příležitost si vše vyzkoušet ještě v pokusném režimu. A to se jim zdá dost pozdě.



Zavádění elektronických neschopenek má na starosti resort práce a sociálních věcí, konkrétně Česká správa sociálního zabezpečení. Projekt začala chystat už v roce 2011. Jeho zavedení do praxe bylo několikrát odloženo. Nyní by však prý nový systém měl fungovat dobře. Což se definitivně prokáže v nejbližších dnech.

Kdo to napíše?

Se zaváděním elektronických neschopenek by mohly být spojeny ještě dvě novinky, které se ve svých důsledcích mohou týkat pacienta. Je to jednak vydávání neschopenky přímo ošetřujícím lékařem a dále pak platba lékaři za vydání neschopenky.

Jak uvádí předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, současný obvyklý stav je, že odborný lékař sice uzná, že pacient vzhledem ke svému onemocnění není schopen pracovat, ale pro neschopenku jej pošle k jeho praktickému lékaři. S tím zákon nepočítá, podle něj by neschopenku měl vystavit lékař, který nemocného ošetřil a vyhodnotil, že by neměl chodit do práce.

Doktor Šonka však říká, že praxe je jiná, a tak neschopenku velmi často vystavují praktičtí lékaři, za nimiž přišel pacient po ošetření na chirurgii, ortopedii, urologii nebo jiném odborném pracovišti. A to by se podle doktora Šonky mělo napravit. Pokud by každou neschopenku opravdu rovnou vystavil ošetřující lékař, pacientům by ubylo starostí. Není však úplně jasné, jestli se doktoři opravdu dohodnou.

Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko namítá, že některé případy, kdy pošle specialista svého pacienta pro neschopenku k praktikovi, jsou odůvodněné. Podle něj nemá specialista vždycky celkové údaje o nemocném. Ty by však měl mít praktik, a proto by prý měl v některých případech o neschopence rozhodovat on.

Z pohledu pacienta je to však samozřejmě jen přehazování horkého bramboru mezi bílými plášti, na které ovšem doplácí on sám. Jestli se lékařská sdružení dokážou dohodnout, kdo tedy bude eNeschopenku opravdu vystavovat, se ještě musí ukázat.

Co za to?

Proč se lékařům nechce neschopenky vystavovat? Žádné peníze za to nedostávají, a hodnotí to tedy tak, že vlastně zadarmo pracují pro zaměstnavatele pacientů a Českou správu sociálního zabezpečení. Zmíněnou druhou novinkou, kterou tedy lékaři požadují, je platba za vystavení neschopenky. Nikoli od pacienta, ale od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Lékaři zdůrazňují, že „úřadování“ kolem neschopenek není jenom o tom, že jednou vyplní formuláře. Jde také o to, že musejí dohlížet na průběh neschopnosti a její případné prodloužení, podle situace také mění povolení vycházek. To jim zabírá čas, který by mohli věnovat léčbě, za kterou jsou honorováni.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová však platby lékařům za vystavení neschopenky striktně odmítá s tím, že systém elektronických neschopenek celkově lékařům práci ubere, takže není třeba jim ještě dále platit.

I v tomto případě se tedy ještě musí ukázat, zda nevznikne větší tření a lékaři nakonec nebudou vydávání neschopenek nějak komplikovat – na to by pak zase doplatili pacienti.