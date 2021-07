O masáže je menší zájem než dřív, ale na pedikúru máme pořadník, říká majitelka kosmetického salonu

Vždycky ji zajímala přírodní péče o kůži, tak se rozhodla pro odvážný krok. Jako první v Česku otevřela kosmetický salon výhradně s přírodní kosmetikou. „Nošení respirátorů se zase podepsalo na stavu pleti nejedné zákaznice, tak i naše kosmetičky jsou teď hodně vytížené a bylinné balzámy a masky jdou hodně na odbyt,“ říká Oli Vacková, majitelka salonu OliOla.

Lidovky.cz: Jako první jste v Česku otevřela salon s přírodní kosmetikou. Jak složité to bylo?

Jsem člověk, který dá na intuici a věří svým rozhodnutím. Chtěla jsem salon, kam bych já sama ráda chodila, který je ekologický, pracuje s kosmetikou, která neobsahuje škodlivé, ale naopak tělu prospěšné látky získané z přírody, salon kterým bude proudit pozitivní energie, do kterého se těší nejen zákazníci, ale i personál. A to se povedlo. A k otázce: Jak složité to bylo? Jsem pozitivní optimistka narozená v beranu, takže to pro mě složité nebylo, bylo krásné plánovat, budovat, realizovat a baví mě designový interiér, každé školení, které s týmem absolvuji a nejvíc mě těší každý spokojený zákazník, který se k nám vrací.

Oli Vacková Založením salonu propojila své koníčky - péči o tělo a duši s ekologií. Na svých poutnických cestách, na které se vydává pravidelně jednou ročně, již delší dobu uvažovala o konceptu udržitelné kosmetiky a bio salonu. Nadchla ji myšlenka organické kosmetiky, jelikož se začala více zajímat o dopady používaných kosmetických prostředků na lidské tělo. Z tohoto důvodu se rozhodla otevřít salon, kam by sama s čistým svědomím přišla. Společně s architektkou vytvořily příjemné a designové prostředí, kde se dobře cítí nejen klienti, ale i pečlivě vybraný tým. Oli Vacková

Lidovky.cz: Jak vaše podnikání ovlivnila pandemie? Vrací se lidé rychle, nebo je to návrat spíše pomalý?

Pandemie nás zasáhla jako sektor služeb obecně. Dlouhé měsíce zavřeno ovlivnilo jak ekonomickou situaci všech, co se na provozu podílí, tak i psychické rozpoložení nejednoho z nás. Byl čas na inventury, řemeslné úpravy v salonu, malování, úklid… Zprovoznili jsme e-shop s nabídkou kosmetiky a doplňků, s obavami sledovali rostoucí čísla nakažených a s napětím, čekali na každé zasedání vlády, jestli už bude konečně dlouho očekávané už! Dobrá zpráva je, že se k nám zákazníci nadšeně vrací a my doufáme, že už žádný tak dlouhý lockdown nebude.

Lidovky.cz: Co sebou lidé mají mít? Stačí rouška či musí mít lidé respirátor?

Po otevření vstoupila v platnost hygienická pravidla, která samozřejmě dodržujeme, respirátor patří mezi jedno z těch pravidel. Výjimku mají obsluhovaní zákazníci na kosmetice, nebo v kadeřnictví, protože službu s nasazeným respirátorem nelze vykonat (například péče o obličej, stříhání, barvení vlasů)

Lidovky.cz: Kontrolujete jestli mají negativní test?

Zákazníci se prokazují negativním testem, potvrzením o očkování, nebo prodělaném covidu-19, nebo mohou mít čestné prohlášení. To kontrolujeme a byla povinnost vést o tom zápis.

Lidovky.cz: Jak se vám nyní pracuje?

Máme omezení počtu zákazníků na metry čtvereční, tak mají zákazníci v salonu víc místa, navíc nad všechna hygienická opatření salon denně dezinfikujeme UV lampami, aby se u nás zákazníci opravdu mohli cítit bezpečně.Pozorujeme menší zájem o masáže, které u nás probíhají jen v neděli, kdy je v salonu naprostý klid a masérka s klientkou ho mají sami pro sebe. Naopak zvýšený zájem je o pedikúru. Spousta hlavně starších zákazníků těžce nesla, že nemohla chodit pravidelně na péči o nohy, proto jsme přijali ještě jednu pedikérku.

Nošení respirátorů se zase podepsalo na stavu pleti nejedné zákaznice, tak i naše kosmetičky jsou teď hodně vytížené a bio bylinné balzámy a masky jdou hodně na odbyt.Dáváme dohromady pohromy, které si nejedna žena způsobila neodborným barvení vlasů barvou koupenou v drogerii nebo svým vlastním střihem před zrcadlem v koupelně. Kadeřnictví je vlajkovou lodí našeho salonu. Vlasy jsou korunou krásy a každá žena je chce mít hezké. Dlouhý lockdown nám způsobil i personální výpadek, a tak aktuálně hledáme do týmu kadeřnickou posilu ke stávajícím kadeřníkům.

Lidovky.cz: Jaká opatření jste musela v salon během pandemie zavést?

V salonu jsme provedly několik opatření. Jedním z nich je zrušení čekárny v recepci a zřízení čekárny před salonem na čerstvém vzduchu. Jednotlivá křesílka a stolečky jsou od sebe vzdálená dva metry.

Lidovky.cz: Jak často si musí dezinfikovat ruce?

Dezinfikuje si před a po každém klientovi ruce, jako my všichni, kteří v salonu pracujeme.

Lidovky.cz:Vyznáváte přírodní kosmetiku. Jaký vliv má přílišné používání dezinfekce na kůži? Jak potížím předejít?

Dezinfekce kůži velmi vysušuje a citlivým jedincům může způsobovat ekzém. My si v salonu ruce mažeme Inlight Body butterem, který obsahuje pečující rostlinné oleje a výtažky z bylin, které ruce opět zvláční a dodají jim potřebnou péči.