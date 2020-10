O vlasy přichází většina pacientů s rakovinou. Chladicí čepice je zachraňuje

Velká část onkologických pacientek položí při první návštěvě svému lékaři otázku: „Přijdu o vlasy?“ Pokud musí podstoupit chemoterapii, pak bývá odpověď obvykle kladná. „Cytostatika, která se při ní podávají, jsou totiž toxická pro všechny rychle rostoucí tkáně,“ říká vedoucí lékařka ambulantního oddělení Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce v Praze Lucie Reifová. „A vlasy k těmto tkáním patří.“

Kštici si zachovají ty ženy, které podstupují pouze hormonální terapii, ale i jim obvykle vlasy zřídnou. Šanci mají i pacientky, kterým onkolog doporučí biologickou léčbu. Jenže ta se někdy podává právě v kombinaci s chemoterapií. Útěchou pro ně může být snad jen, že po jejím skončení jim s největší pravděpodobností vlasy dorostou. A mnohdy dokonce i kvalitnější. Doba, kdy je ale musí oželet, bývá nejen pro ženy, ale leckdy i pro muže velmi stresující.



Řešení? Transplantace

Muži se s holou hlavou obvykle smiřují lépe než ženy. Ale i oni se někdy trápí tím, že bez vlasů nejsou tak atraktivní a působí starší. Mužské paruky navíc obvykle nevypadají tak dobře jako ženské, a proto muži někdy radši volí transplantaci vlasů. „V týlní oblasti bývají vlasové folikuly nejkvalitnější,“ říká profesor Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

„Proto přenášíme miništěpy nebo mikroštěpy právě odsud do přední části hlavy, a to pomocí speciální jehly,“ vysvětluje. Lékař přitom musí pomocí této jehly udělat malý otvor a do něj vložit transplantát.



Tuto operaci opakuje mnohosetkrát, což bývá práce na mnoho hodin. Transplantace vlasů jsou proto časově, technicky a finančně náročné. Výsledek ne vždy odpovídá očekáváním. Pro některé muže je však přesto tato metoda novou nadějí, jak si zvednout sebevědomí. Ať už o vlasy přišli v důsledku androgenetických změn, nebo onemocnění.

Ve vinohradské nemocnici v současnosti nabízejí i zcela novou metodu. Z tukové tkáně získávají kmenové buňky. Ty vypouští drobné váčky s látkami, které u některých typů alopecie dokážou znovu nastartovat růst vlasů. Prozatím je však tato metoda teprve v experimentální fázi.

Pro ženy je představa vlastní holé hlavy ještě hrozivější než pro muže. „A nejen proto, že je jim po praktické stránce zima,“ konstatuje Reifová. „Lidé už od pohledu odhadují, že mají rakovinu, a dost často se na ně soucitně dívají.“

Nejednou se už setkala s tím, že ženy odmítly účinnější chemoterapii jen proto, aby si zachovaly vlasy. Velkým povzbuzením pro tyto nemocné jsou proto podle jejího názoru pacientky, které dokázaly i s holou hlavou vystoupit na veřejnost a dát ostatním najevo, že i s rakovinou může být žena krásná a sebevědomá.

Tak jako to například udělala Anna K nebo Anička Slováčková. Úplně nejhorší ale podle ní pro onkologické pacientky bývá, když je nepoznávají jejich vlastní děti. Sama zažila v ordinaci situaci, kdy půlroční miminko strhlo mladé mamince paruku z hlavy, rozplakalo se a odmítalo ji.

Usnadnění života pacientů

Pomocnou ruku ženám, které z různých důvodů přišly o svou kštici, podává také nadační fond Daruj vlasy. S pomocí sponzorů pro ně nechává vyrábět paruky z pravých vlasů, které získává od dárců.

Před třemi lety nabídli v pražské Nemocnici Na Bulovce pacientům, kteří nechtějí v průběhu chemoterapie přijít o vlasy, novou možnost. Je to přístroj DigniCap, který na první pohled připomíná potápěčskou čepici. Bulovka je doposud jediným státním zařízením u nás, kde tuto nabídku mají.

„Chladicí tekutina, která proudí do této čepice, ochlazuje pokožku hlavy,“ vysvětluje Reifová. „Cévy se díky tomu stáhnou a cytostatikum nemá možnost se dostat k vlasovým kořínkům.“ Čepice nesnižuje účinnost chemoterapie.

Je však třeba ji začít používat od začátku, když ještě nejsou vlasové folikuly poničené. Podle studií dokáže zachránit vlasy až u 80 procent pacientů s nádory, jako je třeba karcinom prsu. Nevhodná bývá pouze pro pacienty, kteří trpí migrénami. Od zdravotního personálu vyžaduje aplikace chladicího přístroje velkou pečlivost.

Problém s financováním

Před zahájením chemoterapie musí sestřička pacientovi čepici nasadit tak, aby na všech místech těsně přilnula k hlavě. V opačném případě se na těchto místech mohou tvořit lysiny. Na Bulovce mají přístroj doposud pouze zapůjčený. Pacienti si musí proceduru platit sami (cca 800 až 1500 Kč za jedno použití – pozn. red.).

Peníze od pacientů však na uhrazení provozu chladicí čepice nestačí. Zdravotníci proto shánějí štědré sponzory, kteří by jim s financováním pomohli. Jednají také s pojišťovnami o možném příspěvku. Pro mnohé nemocné znamená ztráta vlasů velký stres, který může zhoršit průběh léčby. Jeho odstranění jim velmi prospěje.