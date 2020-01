Psychologie pro každého: Pomoc, dospívám! Co s puberťákem?

5. ledna 2020 5:00 Lidovky.cz > Relax > Zdraví

PRAHA „Kam se podělo moje sluníčko?“ kroutí hlavou máma dvanáctileté Beáty. „Byla to tak milá holčička, od rána si zpívala. Teď se pořád mračí, nic jí není dobré.“ Podobně jako Beátina máma mluví řada rodičů náctiletých. Co se to s tím milým dítětem stalo?

Období dospívání je z mnoha hledisek náročné. Z dívky se stává žena, z chlapce muž. Nejde však ani zdaleka jen o reprodukční orgány: zhruba na dvojnásobek se zrychluje tělesný růst, hormonálně je ovlivněno celé tělo i psychika. Dospívající hledá svou osobní i sociální identitu.