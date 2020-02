Poptávka po lázních už převyšuje nabídku, říká Roman Prymula

Pokud je člověk obézní, celý rok kouří a pije alkohol, pak by mu lékař neměl lázně napsat, říká profesor Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR.

LN Co se v posledních desetiletích v českém lázeňství změnilo?

České lázeňství kopíruje celosvětové trendy. Vedle klasických léčebných lázní máme i různé wellnessové aktivity. Tyto dvě formy lázeňských pobytů jsou však u nás poměrně jasně rozdělené, což je unikátní. Klasickou lázeňskou péči, která je zpravidla tří- až čtyřtýdenní, hradí zdravotní pojišťovny. Relaxační wellness pobyty bývají většinou kratší a lidé si je platí sami. Ve světě přitom právě tato forma lázeňské péče dominuje.

LN Pochlubit se myslím můžeme i různými lázeňskými unikáty.

Unikátní je bezesporu radonová léčba, která se poprvé na světě začala využívat v lázních Jáchymov. Dodnes jsme jedni z mála, kteří tuto terapii nabízejí. Máme ale i velké spektrum různých minerálních pramenů a také přírodní zdroje léčivého bahna. Česká republika proto už historicky patří mezi Mekky lázeňství a jen těžko by se dal ve světě najít stát, který se tak intenzivně v této oblasti rozvíjí.

LN Jaký efekt mají léčebné lázeňské pobyty?

V některých případech může dojít až k výraznému zlepšení zdravotního stavu. Tak jako to pozorujeme například u pacientů po náhradách kyčelních kloubů, kteří se díky pobytu v lázních a včasné rehabilitaci snáze vracejí do běžného života. Velký význam má ale lázeňská léčba i u psychosomatických onemocnění. Tím, že se tito pacienti ocitnou mimo své běžné podmínky, dochází u nich ke zklidnění a díky tomu i ke zmírnění obtíží.

LN Proč vlastně před lety zanikl Výzkumný ústav balneologický, který se zabýval výzkumem účinků lázeňství na lidské zdraví?

V 90. letech byla už většina jeho pracovníků v pokročilém věku a mladí lékaři neměli o tuto práci zájem. Ústav proto zanikl dá se říci přirozeným způsobem. V současnosti se ale začalo opět blýskat na lepší časy. Výzkum lázeňství a balneologie intenzivně podporuje náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Mimo jiné loni podpořila i vznik Institutu lázeňství a balneologie v Karlových Varech. Jeho pracovníci by v budoucnosti měli provádět regulérní výzkum, a tím i přispět k objektivizaci lázeňské léčby.

LN Měli by lékaři lázně předepisovat spíš lidem, u nichž nemoc propukla, anebo těm, kteří už mají za sebou operační zákrok?

V podstatě podporujeme obojí. Lázeňská péče by vždy měla směřovat do oblasti prevence. Ať už se snažíme předcházet existujícím problémům, anebo zabránit možným komplikacím po operačních zákrocích. Obě kategorie mají svůj význam, obě jsou indikovány zdravotními pojišťovnami.

LN Do jaké míry by měl lékař, který lázně předepisuje, přihlížet k tomu, zda je pacient ochoten změnit svůj životní styl?

Určitě by k tomu měli přihlížet nejen revizní, ale i praktičtí lékaři. Dokonce i v legislativě najdeme zmínku o tom, že lékař může zamítnout lázně pacientovi, který se odmítá podrobit doporučeným léčebným procedurám. V praxi se to zatím moc často nevyužívá. V poslední době se hodně diskutuje o tom, zda bychom vedle bonusů neměli zavést i malusy. Osobně si to dovedu celkem dobře představit. Jestliže je člověk obézní, celý rok kouří a pije alkohol, pak by mu lékař neměl lázně napsat.

LN Máte možnost nějak ovlivnit podobu wellness pobytů, které nabízejí lázeňské domy?

Škála nabízených procedur je zde v současnosti velmi široká. Od asijských typů medicíny přes solné jeskyně až po aromaterapii. Podobu wellness pobytů nemáme možnost nijak korigovat. Lázeňským domům, které je nabízejí, by mohly hrozit postihy, pouze pokud by došlo k porušení živnostenského zákona. Prozatím se k nám ale nedostaly žádné zprávy o tom, že by wellness pobyt poškodil zdraví některého klienta.

LN Nakolik může současná lázeňská nabídka uspokojit skutečnou poptávku?

Poptávka už dnes převyšuje nabídku. Ale ne vždy tomu tak bylo. Zažili jsme černé roky českého lázeňství, kdy polovina lázeňských kapacit zůstávala volná. K opětovnému boomu došlo až po roce 2015, kdy se zlepšilo financování lázeňské péče. Češi začali také víc dbát o své zdraví, pozvolna měnit stravovací i pohybové návyky a zajímat se o lázně. V současnosti je české lázeňství opět na vzestupu.

LN Jaké novinky se v lázeňských městech letos objeví?

Lázeňská města se především snaží otevírat nové prameny. Na přelomu roku byly například úspěšně dokončeny hydrogeologické práce v Lázních Bělohrad. Díky tomu zde budou mít nový zdroj minerální vody, který jim umožní rozšířit dosavadní aktivity a zvýšit jejich kvalitu. Nový prameník vody typu Ida budou mít i v Lázních Běloves. S lázeňskými městy chceme i nadále spolupracovat. A také důsledněji kontrolovat, aby lidé nezneužívali zdravotní pojištění a nepletli si hrazený lázeňský pobyt s příjemnou dovolenou.