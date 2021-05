Porozumět druhům sacharidů je základ. Nejdůležitější nápis na etiketách je ‚z toho cukry‘, říká nutriční terapeutka

K cukrovce patří přísná dieta. „V dnešní pokrokové době jsme schopni doslova ušít jídelníček na míru pacientovi,“ říká Olga Plačková, klinická nutriční terapeutka a vedoucí oddělení nutriční péče Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Lidovky.cz: Podle čeho při sestavování jídelníčku postupujete?

Existuje řada doporučení k množství sacharidů ve stravě, ale pro naši praxi je důležitá klasifikace diabetu dle WHO (Světové zdravotnické organizace), kde jsou jasně stanovené denní dávky příjmu sacharidové složky.

Lidovky.cz: Jaká je vlastně diabetická dieta a nakolik přísně ji musí diabetik dodržet?

Naším společným cílem je dlouhodobé zachování dobrého zdravotního i duševního stavu diabetika. Tedy snaha o zachování dobré hladiny glykemie s co nejmenšími výkyvy v průběhu dne či noci. V této terapii nám právě pomáhá vhodná skladba jídel se zařazením pravidelné pohybové aktivity s ohledem na celkový zdravotní stav klienta.

Olga Plačková

Lidovky.cz: Existuje speciální režim pro pacienty trpící cukrovkou druhého typu, která je častější?

U diabetiků druhého typu je z převážné většiny přítomna nadváha nebo obezita. Je kladen důraz na rozdělení jídla do tří až šesti denních dávek, které slouží k rovnoměrnému příjmu sacharidů během celého dne. Celkovou dávku sacharidů na den vám stanoví lékař diabetolog dle aktuálních potřeb. Je to dieta bez volného cukru, to znamená, že je vhodné vyloučit z jídelníčku cukr, med, sladká jídla, cukrovinky a ostatní sladkosti, a to především tehdy, pokud potřebujete současně redukovat svou tělesnou váhu.

Dieta je dále energeticky limitovaná, s odměřovaným a odvažovaným množstvím sacharidových potravin. To znamená pečiva, brambor, těstovin, rýže, všech moučných potravin, ale také ovoce, mléka a jogurtů, které rovněž obsahují sacharidy v podobně ovocného cukru, fruktózy, a mléčného cukru, laktózy. Tedy je velmi důležité hlídat si cukry.

Lidovky.cz: Co mám rozumět pod frází hlídat si cukry?

Cukry a sacharidy tvoří v dietě diabetika podstatnou část přijaté energie. Proto je základem pro správný výběr potravin porozumět druhům sacharidů. Sacharidy a cukry jsou mnohdy chápány klienty jako totožné, ale není tomu tak. Sacharidy dělíme dle délky řetězce na složené – takzvané polysacharidy – a jednoduché (cukry). Z pohledu zdravé výživy je vhodné zařazovat do jídelníčků polysacharidy, a to například ve formě obilovin, luštěnin, brambor atd.

Lidovky.cz: Co klientům doporučujete?

Zaměřit se při nakupování potravin na etikety a sledovat tak skladbu živin. Například když je na etiketě uvedeno Z TOHO CUKRY, znamená to příjem monosacharidů a disacharidů, tedy jednoduchých cukrů, a tento příjem bychom měli dobře hlídat. V kolonce „sacharidy“ pak zase najdete složené neboli komplexní sacharidy.

Na etiketách se také často udává množství vlákniny, která mezi sacharidy patří také. Vláknina ale patří mezi nestravitelné sacharidy, a proto ji na etiketách potravin najdeme samostatně uvedenou. Její energetická hodnota (udává se 8 kJ/g) je zanedbatelná oproti běžným sacharidům (17 kJ/g) a do celkového energetického příjmu se nezapočítává.

Lidovky.cz: Znamená to, že když si dám pozor na cukry, mohu tuky a bílkoviny bez limitu?

Příjem bílkovin a tuků je vždy třeba přizpůsobit daným potřebám jedince.

Lidovky.cz: Může diabetik alkohol?

Doporučit jej nelze. Alkohol může reagovat s některými léky a je třeba počítat s tím, že jde o vydatný zdroj energie z důvodu skrytých cukrů. Přesto může vést k hypoglykémii, protože zabraňuje doplňování glukózy do krve ze zásob v játrech. Pro diabetiky je konzumace alkoholu naprosto nevhodná.

Lidovky.cz: Jaká potravina je pro diabetika skutečně nebezpečná a měl by si na ni dávat velký pozor?

Na to není jednoduchá odpověď. Pro diabetika není nebezpečná potravina samotná, ale cukr v ní obsažený. Je proto důležité se vyvarovat potravin obsahujících velké množství jednoduchých cukrů. Především bych chtěla upozornit na potraviny, do nichž je cukr přidáván při jejich průmyslovém zpracování. Kde slouží buď pro zvýraznění chuti pro spotřebitele, nebo jsou součástí z důvodu konzervace. Informace o množství cukru v potravinách je vždy uvedena na etiketě výrobku. Nutriční terapeuti a další lidé, kteří se snaží o osvětu v oblasti stravování, by měli učit lidi tyto etikety číst a vyznat se v informacích na nich uváděných.

Lidovky.cz: Můžeme jmenovat některé vyloženě nevhodné potraviny?

Krom zmíněného alkoholu také tučná masa a uzeniny, paštiky, živočišné tuky, jako je sádlo, slanina nebo škvarky. Pak tučné sýry, smetana, šlehačka, majonézy, pražené a solené ořechy, přezrálé ovoce, polotovary, smažená jídla. Pozor i na koncentrované sacharidy – cukr, med, džem, kompoty, sušené a kandované ovoce, bonbony, čokoláda, cukrovinky, mražené krémy, sladké nápoje a sladká jídla.