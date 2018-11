Potíže vidění mohou souviset s revmatem, varuje lékař

Zánětlivá revmatická onemocnění nepostihují pouze klouby, ale i plíce, srdce nebo také oči, uvádí profesor Karel Pavelka, ředitel Revmatologického ústavu v Praze.

LN U kterých pacientů s revmatickým onemocněním se oční problémy vyskytují nejčastěji?

Jednoznačně u pacientů trpících Bechtěrevovou chorobou neboli chronickým zánětlivým onemocněním páteře a meziobratlových kloubů. Podle statistik má až 40 procent z nich oční problémy, především to bývají záněty duhovky. Společně s profesorkou Jarmilou Heissigerovou, která je specialistkou na nitrooční záněty, se proto v současném výzkumu zaměřujeme právě na tyto pacienty.

LN Jaké jsou dosavadní výsledky?

Zjistili jsme, že opakované záněty duhovky mohou být v některých případech dokonce prvním příznakem Bechtěrevovy choroby. Potvrdilo se nám to zhruba u 20 až 30 procent pacientů, kteří chodili na kontroly k očnímu lékaři a o svém revmatickém onemocnění neměli až do té doby ani tušení. Spolupráce revmatologů, oftalmologů a praktických lékařů je proto podle mého názoru velmi důležitá.

LN Vzpomněl byste si na některý z případů, kdy se vám právě tato vzájemná spolupráce vyplatila?

Jedním z takových pacientů byl například mladý student ze středních Čech. Až šestkrát ročně míval záněty duhovky, postupně se mu horšilo vidění a občas ho pobolívaly i klouby. Praktický oční lékař mu proto doporučil návštěvu revmatologa. V ordinaci jsme zjistili, že trpí Bechtěrevovou chorobou, a nasadili moderní biologickou léčbu. Díky ní se podstatně zlepšilo nejen vidění, ale i klouby.

LN Provázejí oční problémy i některé další revmatické choroby?

Takových onemocnění je dokonce řada, rizika hrozí nejen dospělým, ale i dětským pacientům. Velice závažné bývá někdy postižení očí u takzvaných juvenilních idiopatických artritid – systémového onemocnění kloubů a dalších orgánů, které postihuje děti a mladé lidi do 16 let. Také takzvaný Sjögrenův syndrom mívá nejen kloubní, ale i oční projevy. Velmi nebezpečné oční komplikace se pak mohou vyskytnout i u starších pacientů s temporální arteritidou. V některých případech dochází k poškození zraku i v souvislosti s nežádoucími účinky léků.

LN Jak se revmatické onemocnění na očích projevuje?

Projevy jsou různé, záleží na typu onemocnění. Při Bechtěrevově chorobě to bývají bolesti a zarudnutí oka. Pro Sjögrenův syndrom jsou charakteristické pocity sucha v oku, řezání a pálení. U temporální arteritidy mívají pacienti mžitky před očima, někdy dochází i k výpadkům zorného pole, v krajním případě může nemocný oslepnout. Velice obtížně se podstata problémů někdy zjišťuje u mladších dětí, které ještě nedokážou správně pojmenovat to, co je trápí. Některá dětská onemocnění nejsou navíc příliš bolestivá. Rodiče by proto s dětmi měli pravidelně docházet na preventivní prohlídky, kde je možné tyto obtíže odhalit včas.

LN Může si tedy pacient při posouzení stavu svých očí sám objevit i další chorobu?

Je třeba vycházet z toho, že pacient je laik, jen těžko si dokáže odvodit, že oční onemocnění může souviset s bolestmi kloubů. Samovyšetřování považuji proto v těchto případech za rizikové, určitě je lepší navštívit očního lékaře.

LN Otázkou ovšem je, jestli všichni praktičtí lékaři a oftalmologové spolupracují s revmatology. Jaké s tím máte zkušenosti?

Zkušenosti mám opravdu různorodé – od těch velmi pozitivních až po negativní. Naše pracoviště například dlouhodobě spolupracuje s Oční klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pacienti už tedy mají na toto pracoviště vyšlapanou cestičku. Ale ne všude tomu tak je. A ne vždycky k nám také praktický lékař pošle včas pacienta. Proto jsme vytvořili referenční schémata, která by měla praktikům usnadnit rozpoznat rizikové jedince.

LN Jak často by vlastně měli revmatici navštěvovat očního lékaře?

Záleží na věku a typu choroby. Pokud nemají žádné problémy, stačí, když navštíví očního lékaře jednou za dva roky. Pacient s podezřením na temporální arteritidu by měl být ale třeba vyšetřen okamžitě.

LN Probíhají v současné době v zahraničí některé výzkumy zaměřené na zánětlivá revmatická onemocnění?

V současnosti se třeba zkoumají souvislosti revmatických chorob se střevní mikroflórou. Pozornost je věnována také tomu, jaký vliv má imunitní systém na oči a klouby. V centru zájmu jsou ale i genetické predispozice. Na našem pracovišti právě teď probíhá výzkum zaměřený na příbuzné našich pacientů, kteří mají stejnou nemoc.