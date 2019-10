Prevence proti nádorům. Můžete jít třeba do onkologického centra

Rakovinou u nás onemocní každých šest minut jeden člověk. Některé onkologické choroby lékaři vyléčí, na jiné jsou dosud krátcí. Proto je dosud nejúčinnějším „lékem“ prevence.

Zmínky o nádorech pocházejí již z doby egyptské říše. „Onkologii se však Egypťané příliš nevěnovali, protože se lidé nedožívali tak vysokého věku jako nyní. V 19. století však již byla onkologie celkem známá, zvláště z chirurgických publikací,“ říká profesor Rostislav Vyzula z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.



Léčit umíme, ale nevyléčíme pokaždé

Onkologie má podle jeho slov několik léčebných pilířů. „Předně je to chirurgie – tento přístup byl dlouhodobě jediný účinný. V období mezi válkami se objevily první protinádorové léky – cytostatika, zvláště na hematologické malignity. Rozvoj cytostatické léčby pak nastal až po 2. světové válce,“ vysvětluje profesor Vyzula.

Jak dodává, před asi 25 lety začala éra tzv. biologické léčby, která využívá protilátky zacílené na rakovinné buňky. Posledních pět let se rozvíjí imunoterapie, tedy léčba zacílená na povzbuzení imunitního systému.

Dalším pilířem je radioterapie neboli ozařování nádorů. Tato metoda se užívala již mezi válkami, ale zdokonalila se až v 60. letech, kdy se začaly více používat umělé zdroje záření. „Obecně se dá dnes říci, že zhoubná nádorová onemocnění umíme léčit, ale jen některá vyléčit. Obtížná situace nastává zejména ve chvíli, kdy se už po těle rozšířily metastázy – druhotné nádory.“



Jak obejít dědičnost

Hodně se také hovoří o tom, že roli v náchylnosti k onkologickému onemocnění hraje dědičný sklon k nějaké nemoci. Profesor Vyzula připomíná, že všechno o genetických vlivech na vznik nádorů ještě nevíme. Co tedy dělat, abychom se onkologickému onemocnění vyhnuli? Mezi jiným také můžeme využít preventivních onkologických vyšetření.

„Masarykův onkologický ústav v Brně a ještě některá další komplexní onkologická centra nabízejí celkovou preventivní prohlídku, která se snaží odhalit nejčastější malignity. Pochopitelně nemůžeme testovat člověka na všechna onemocnění, poněvadž řada z nich je poměrně vzácných,“ konstatuje profesor Vyzula. Preventivní prohlídka obnáší především důkladný pohovor o výskytu nádorových onemocnění v rodině, dále pak laboratorní testy.

Možný je také ultrazvuk břicha, kde jsou nejčastěji zachyceny nádory ledvin, jater nebo slinivky. K vyšetření patří i rentgen plic k odhalení časného stadia karcinomu plic a vyšetření krve ve stolici k odhalení karcinomu střeva,“ líčí Rostislav Vyzula.



Jestliže se tedy rozhodneme pro prevenci, nemusíme ani kontaktovat svého praktického lékaře. Stačí si na internetových stránkách například Masarykova onkologického ústavu nebo jiného komplexního onkologického centra najít kartu preventivní prohlídky a objednat se přímo na webu nebo na uvedeném telefonním čísle.

U praktika zdarma, v centru zaplatíme

Preventivní vyšetření může odhalit rané stadium rakoviny, zvláště hematologické malignity typu leukemie nebo časná stadia nádoru plic, ledvin, jater, slinivky, střev a prostaty u mužů. „Pokud žena neměla gynekologické vyšetření v poslední době, tak se s ní dohodneme na gynekologické kontrole a stejně tak to platí o mamografii,“ doplňuje Rostislav Vyzula.

Všechna preventivní vyšetření u praktického lékaře jsou hrazena ze zdravotního pojištění – patří sem hladina cukru, cholesterolu, krevní obraz, vyšetření moči a další. V komplexním onkologické centru si je musíme hradit, v Masarykově onkologickém ústavu stojí pět tisíc korun. Některé pojišťovny hradí část nákladů.

Co je to „včas“

U onkologických onemocnění je důležité, aby člověk přišel včas, to říkají všichni odborníci. „Ale co je to včas? Některá onemocnění, například prsu, prostaty, ledviny, plic nebo střeva se nemusí na začátku vůbec projevit. Často k nám přicházejí pacienti, kteří před dvěma týdny neměli žádné potíže, a přitom je jejich onemocnění již rozšířené po těle. Tady je nutno zdůraznit, že někdy i zdánlivě nesouvisející potíže, např. bolest v zádech, mohou znamenat přítomnost onkologického onemocnění. Koho ale dnes nebolí v zádech? Je to potom na lékaři v první linii, aby poznal, zda se jedná o závažný příznak či nikoli,“ zdůrazňuje profesor Vyzula.

Nestresujme se

V České republice není situace ve výskytu onkologických onemocnění příznivá.„V některých diagnózách jsme v četnosti bohužel na předních místech na světě. Patří sem maligní onemocnění střeva a ledviny. Proč tomu tak je, to v podstatě nevíme. Může se na tom podílet životní styl, strava – to platí u nádorů střeva. Ale proč tomu tak je u karcinomu ledviny, to vysvětlit nedokážeme,“ pokračuje brněnský onkolog.

Jedinou možností, jak tuto situaci změnit, jsou již zmíněné preventivní prohlídky. „Mám řadu pacientů, kteří mi sdělili, že nevědí, co by ještě mohli v životosprávě zlepšit – nekouří, nepijí alkohol, pravidelně cvičí, a přesto dostali maligní onemocnění. Tady skutečně pomůže jen preventivní prohlídka – u žen je zásadně důležitá mamografie od 45 let věku a pravidelné gynekologické prohlídky. U mužů pak urologické prohlídky od 45 let. To však samo nemůže stačit. Proto může stát za to vyhledat pracoviště, které provádí komplexní onkologické prohlídky,“ upozorňuje profesor Vyzula.



A jaké je jeho doporučení, abychom se nádorovému onemocnění vyhnuli? „Tady bych mohl jen doporučit se nestresovat. Stres je velmi důležitý faktor, a když je dlouhodobý, způsobuje řadu metabolických změn, vedoucích k onemocnění, jako jsou cukrovka, choroby srdce nebo onkologická onemocnění. Málo také přikládáme význam delšímu odpočinku, relaxaci nebo i aktivnímu odpočinku. Pochopitelně je také vhodné se vyvarovat známých faktorů, které rakovinu způsobují – jako je např. kouření cigaret,“ uzavírá profesor Rostislav Vyzula.