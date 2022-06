Při první pomoci je nejnebezpečnější je podkládání hlavy. Odborník radí, jak to udělat správně

Lidovky.cz: Když vidíme zraněného, často ztuhneme a zpanikaříme. Co v takovém případě udělat jako první?

Pomáhá na vteřinu se zastavit, zhluboka se nadechnout, nevrhnout se po hlavě do situace a pokračovat podle výše popsaných pravidel. Na zraněném nebo nemocném nás nejvíc zajímá, jestli masivně krvácí. Takové krvácení, kdy se kolem zraněného tvoří louže, se musíme okamžitě pokusit zastavit tlakem přímo do rány.

Pokud postižený nekrvácí, zajímá nás především to, jestli reaguje. V případě, že nereaguje na naše oslovení ani zatřesení rameny, pátráme po tom, zda normálně dýchá.

Aby mohl dýchat, je potřeba mu zaklonit hlavu, čímž otevřeme dýchací cesty. Poté koukáme na hrudník a zároveň posloucháme u jeho úst a nosu – pokud vidíme a slyšíme normální dýchání, držíme hlavu v záklonu a dýchání pravidelně kontrolujeme. Pokud postižený nedýchá normálně, je potřeba začít s oživováním. To spočívá především v nepřímé masáži srdce, tedy ve stlačování hrudníku.