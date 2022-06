Liší se i technika umělého dýchaní. Jak podat první pomoc dítěti?

Pokud máte v rodině miminko nebo malé dítě, sáhněte si do svědomí: uměli byste mu pomoci, kdyby se mu něco stalo? A především: jak nejběžnějším úrazům a život ohrožujícím stavům u dětí předcházet? Dětský organismus funguje trochu jinak než organismus dospělých. To je ale jen jeden z důvodů, proč existují kurzy první pomoci specializované na děti. Děti mají rozdílné vnímání nebezpečí a znalosti o světě.

Dostávají se do nebezpečných situací, které dospělému nehrozí. Proto je velmi důležitou součástí první pomoci u dětí prevence: vědět, co se dětem může stát, a podstoupit co nejvíce preventivních opatření, aby k tomu nedošlo.