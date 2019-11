S migrénou se potýká od dětství. Elektronické recepty mi zjednodušily život, říká

Dnes už vím, že migréna může souviset s hormony, říká Jana Skipalová, která se s touto nemocí potýká už od dětství a na jejímž příkladu je vidět, kolik potíží musí člověk překonat, aby se s ní vyrovnal.

LN Kdy se u vás nemoc poprvé projevila?

Bylo to v deseti letech. Při fotbalovém tréninku mi jednou míč udeřil zezadu do hlavy. Začala jsem zvracet a na chvíli upadla do bezvědomí. Rodiče se mnou jeli na pohotovost, kde jim lékař řekl, že mám slabý otřes mozku, a poslal nás domů. Dodnes nevím jestli tahle nehoda nějak spustila moji nemoc. Od té doby se mi ale čas od času bolesti hlavy spojené se zvracením vracely.

LN Co si rodiče mysleli, že vám je?

V naší rodině nikdo migrénou netrpěl. Máma mě proto zpočátku podezírala z toho, že si vymýšlím. Později mi zkoušela dávat kafe s citronem, které jí na bolení hlavy zabíralo. Jenže mně po něm obvykle bylo ještě hůř. V lékárně pro mě proto kupovala běžně dostupné dětské léky na bolest. Opravdu řešit se moje nemoc začala až tak ve třinácti čtrnácti letech. Pediatr mi předepsal na bolest ibalgin, ale ten vůbec nepomáhal. Potají jsem si proto tabletek brala víc v naději, že konečně zaberou.

LN Kdy začalo být jasné, že ani větší množství tabletek bolest nezažene?



Asi v osmnácti letech, kdy se bolesti neustále stupňovaly. Zašla jsem proto k praktické lékařce s tím, že zvracím a už třetí den mě strašně bolí hlava. Usoudila, že by to mohla být migréna, a poslala mě na neurologii. Tam mi neurolog nechal udělat EEG, všelijak mi hýbal hlavou a zkoumal jestli nemám něco s páteří. Nakonec zjistil, že mám migrénu a předepsal mi triptany, které dokázaly záchvat do půl hodiny zabrzdit.

LN Zkoušela jste někdy i něco jiného než tabletky?

Od té doby, co mi doktoři řekli, že mám migrénu, mi mamka každou chvíli přinesla něco, co údajně má na tuhle nemoc zabírat. Jednou to byl výtažek z kopretiny řimbaby, podruhé hořčík nebo ayurvédský čaj. Nic z toho ale nepomáhalo, leckdy to naopak migrénu vyvolalo nebo zhoršilo.

LN V čem se bolest hlavy při migréně liší od jiných bolestí hlavy?

Většinou začíná v jedné části hlavy, někdy u temene, jindy u spánku, a postupně se přesouvá. Je to tepající bolest, při níž má člověk pocit, jako kdyby mu někdo drtil mozek. Někdy bolest provázejí i závratě. Když mi došly prášky, párkrát se mi stalo, že jsem na ulici omdlela. Musela jsem na pohotovost, kde mi buď dali kapačku, nebo předepsali léky triptany.

LN Migrénu prý často spouštějí různé potraviny nebo nápoje. Podařilo se vám něco takového vystopovat?

Dnes už vím, že moje migréna je především úzce spojená s mým hormonálním cyklem. Tuším také, že přijde, když jdu večer pařit nebo mám stres, dost často mi také vadí různé pachy a vůně. Ale jinak je pro mě tahle nemoc dost nevyzpytatelná. Někdy se skvěle vyspím, a přesto se vzbudím s bolením hlavy. K častým spouštěčům patří červené víno nebo čokoláda, ale v mém případě to neplatí.

LN Jak na tom vlastně dneska jste?

Mívala jsem migrény každý druhý den, někdy trvaly i týden. Dnes je to mnohem lepší, už navíc tolik nezvracím. Léčila jsem se u řady doktorů. Jedna neuroložka mě přesvědčovala o tom, že moje problémy pramení z toho, že neprocvičuji krční páteř, druhá zase předepisovala pořád další a další prášky. Když už jsem brala pět tabletek denně, začala jsem se poohlížet po jiném lékaři. Na internetu jsem si před třemi roky naštěstí našla ordinaci doktora Doležila. Právě on mi úplně změnil kvalitu života.

LN Jak se mu to povedlo?

Vysvětlil mně, že beru moc léků, a proto mívám tolik migrén. Hned na začátku změnil medikaci i dávkování a doporučil i různé preventivní metody. Poradil mi také všelijaké posilovací cviky, které pomáhají. Navíc funguje přes e-recepty, nemusím už proto běhat na pohotovost, když mi dojdou prášky. V mém životě tohle způsobilo naprostý převrat k lepšímu. Migrén jsem se sice zcela nezbavila, ale už nemám přes deset záchvatů do měsíce jako dřív.

LN Co na to říkají v práci?

V okamžiku, kdy dostanu migrénu, si potřebuji jít domů lehnout, dát si prášek a aspoň dvě hodiny odpočívat. Dřív jsem si v takové situaci musela vybírat dovolenou. Teď ale pracuji jako HR konzultantka v softwarové firmě SAP, kde si mohu vzít sick day nebo pracovat z domova. Můj šéf, který je naprosto skvělý, mi vyšel vstříc v občasné individuální pracovní době, když se dozvěděl o mé nemoci. Jakmile na mě přijde migréna, vezmu si domů notebook, prospím se a pak se zase napojím a pokračuji v rozdělané práci. S takovou mírou empatie jsem se vážně ještě nesetkala.