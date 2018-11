Složitější zákrok, ale kratší doba. Co všechno doktoři umí?

Jednodenní hospitalizace si našla obrovské uplatnění u pacientů, kteří mají potíže s dolními končetinami. Operace se zkracují, přestože lékaři zvládají léčit stále složitější případy.

Poničený meniskus v koleni, případně problémy s kotníkem má obrovské množství lidí napříč celým věkovým spektrem. Nejčastější příčinou jsou úrazy při sportu. Ještě donedávna lékaři poničený meniskus prostě odstranili, dnes jej dokážou rekonstruovat. A pacient navíc odchází velmi brzy po operaci domů.



„Nyní existuje řada operačních technik, při nichž můžeme poškozený meniskus rekonstruovat a sešít. A je to pouze jeden z mnoha příkladů, kdy jsme schopni pomocí nových technik a nástrojů provádět složitější zákroky s kratší hospitalizací,“ potvrzuje ortoped a pediatr Rostislav Hromádka z pražské kliniky Canadian Medical.



Oprava uvnitř kloubu

Na dolní končetině lze v režimu jednodenní chirurgie provádět řadu diagnostických i rekonstrukčních operačních zákroků. V ortopedii jde zejména o artroskopické zákroky na kolenním kloubu a kotníku. „Artroskopie je endoskopická metoda, kdy z malých operačních vstupů zavádíme do kloubu nástroje, pomocí kterých rekonstruujeme jeho vnitřní struktury,“ vysvětluje ortoped Hromádka.

Díky vývoji v anesteziologii zvládají lékaři i složitější zákroky, například při nápravě vybočeného palce, při nichž musí využít klasicky větší řezy, aby se k postižené oblasti dostali a mohli ji napravit. „V posledních patnácti letech došlo k výraznému rozvoji chirurgie nohy a rovněž technik lokálního znecitlivění. Pacienti mohou být operováni v takzvané kombinované anestezii, při níž se kromě celkové anestezie do oblasti nervů nohy aplikuje lokální anestetikum. Pacienti tak i po složitém operačním zákroku několik hodin nepociťují prudkou bolest. Umožňuje nám to provádět složitější zákroky, které jsou tak účinnější v léčbě,“ pochvaluje si pokrok lékař. Právě strach z bolesti byl v minulosti hlavním důvodem, proč pacienti operaci vbočeného palce odkládali.

Ať už jde o artroskopickou operaci kolene, či jiné části dolní končetiny, pacienti si musejí uvědomit, že jde stále o operaci a nesmějí svůj pooperační stav podceňovat. „Jednodenní chirurgie nabízí pacientům zkrácení hospitalizace na nezbytné minimum. Proto používáme operační techniky, které ji umožňují. Ale základní přírodní pochody, jako jsou hojení ran, pohmoždění měkkých tkání nebo hojení zlomenin, nedokážeme chirurgickými postupy výrazně ovlivnit,“ upozorňuje ortoped Hromádka.

Ne vždy splněné naděje

S rozporuplnými pocity po operaci kolene se musel vyrovnávat Miroslav Bakovský z Litvínova. Při pádu na lyžích si poškodil meniskus a křížový vaz. Vzhledem k tomu, že po operaci byl propuštěn domů po pár hodinách a po týdnu již začal rehabilitovat, očekával brzký návrat do zaměstnání. „V nemocnici to byl opravdu fofr. Do Neratovic mě odvezli rodiče s tím, že si zajedou do Prahy na nákupy, a až budu hotový, že mě vyzvednou. Nestihli téměř nic, po třech hodinách už jsem volal, že můžou přijet,“ vzpomíná mladý muž. Při kontrolách se však ukázalo, že se koleno hojí pomaleji, než by si pacient i lékař přáli.

„Lékař mi opakovaně vytahoval z kloubu vodu a krev, píchal mi do kolene kortikoidy. Bohužel se to některým lidem hojí pomaleji a já patřím mezi ně. Nakonec jsem byl na nemocenské pět měsíců, naštěstí ale doma a ne v nemocnici,“ shrnuje svoji zkušenost Bakovský.

Co nejkratší pobyt v nemocničním zařízení přináší pacientům výhody nejen z hlediska psychické pohody. Při pobytu v nemocnici jsou pacienti ohroženi nemocničními nákazami, které jsou velmi odolné vůči antibiotikům. I proto musí mít oddělení jednodenní chirurgie zvláštní režim, aby pokud možno nedošlo k šíření odolných nákaz. Bývá proto samostatné, s vlastním operačním sálem, ideálně jen s malým počtem lůžek a nevelkým týmem lékařů a dalších zdravotníků, kteří se věnují práci jen na tomto oddělení.

Právě na nízké kapacitě lůžek, téměř domácímu prostředí a úzkému kontaktu pacienta s lékařem si zakládá většina soukromých zařízení, která se jednodenní chirurgii věnují. Navíc je tento systém finančně výhodný: zdravotní pojišťovny mají nižší náklady než při úhradě celého lůžkového oddělení a nemocnice má nižší provozní náklady, navíc plně hrazené pojišťovnami.