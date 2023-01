Chyby při sportování. Pozor na přílišnou zátěž a nepravidelnost, radí fyzioterapeutka

Lidovky.cz: Jak to tedy máme udělat?

Vlastně jsou dvě možné cesty. Buď na změnu životního stylu budu pohlížet tím nejjednodušším možným způsobem: nechtěně jsem přibrala a chci nadbytečná kila co nejdříve shodit. Tedy upravím množství a kvalitu přijímané potravy a zvýším energetický výdej – zapíši se třeba do cvičení jógy, pilates, fitness cvičení, budu pravidelně chodit do posilovny, abych nabrala svalovou hmotu, cvičení v interiéru budu kombinovat s rychlou chůzí či pomalejším běháním v parku nebo v lese.

Lidovky.cz: A druhý způsob?

Budu se na pohybový aparát dívat trochu složitěji, a protože mě současně s nadváhou bolí i kolena, záda či hlava, tak dřív než do fitness centra nebo před běháním v parku bych lidem doporučila návštěvu fyzioterapeuta.