Do roka se dočká téměř každý. Expert popisuje, jak je to v Česku s transplantacemi a kdo je nejčastějším dárcem

Lidovky.cz: Kolik lidí je v současné době na čekacích listinách?

Nyní je to kolem tisíce lidí. Ale mění se to každým dnem, protože někteří lidé se bohužel transplantace nedočkají a zemřou dřív, další se zapisují aktuálně nově.

Lidovky.cz: Jak dlouho lidé na vhodný orgán čekají?

Musím říci, že jsme v tuzemsku na velmi dobré úrovni, protože u nás se téměř každý člověk dočká nového orgánu do jednoho roku. Jsou samozřejmě výjimky, kdy musí člověk čekat déle, ale není jich moc. Jiná situace je například u akutního selhání jater, tam musí pacient dostat orgán co nejdříve. Obecně je čekací doba na transplantaci jater v ČR velmi krátká, naproti tomu v Německu je to třeba i více než rok.

Čekací listina tedy zohledňuje i naléhavost a nutnost transplantovat daného člověka co nejrychleji. U každého orgánu je listina rozdělená na urgentní případy a na ty, jež mohou počkat. Urgentní je například pacient, který sní omylem jedovatou houbu a selžou mu játra. Takový pacient se pak dostává na čekací listině dopředu, protože má třeba jen několik dní, aby s těmi intoxikovanými játry přežil. Totéž může platit i v případě náhlého selhání srdce při zánětu srdečního svalu.