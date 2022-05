Jak se elegantně vyhnout problémům se zažíváním? Člověk by měl jíst každé tři hodiny

Lidovky.cz: Opravdu naše zažívací problémy úzce souvisí se stresem?

Naše doba klade stále větší důraz na výkonnost a snahu za co nejkratší časový interval toho co nejvíce udělat. A některým jedincům pocit, že nezvládnou uložené úkoly vykonat, vyvolává kromě jiného i zažívací obtíže. Ruku v ruce se připojuje nedostatek času na jídlo a nepravidelná životospráva. O kvalitě a úpravě jídla během pracovního procesu ani nemluvím. Připojují se další nešvary nebo případně i závislosti, například na kouření, na velkém množství černé kávy či na alkoholu.

Lidovky.cz: Jaké chyby nejčastěji děláme?

Stravujeme se dvakrát denně, někteří výtečníci jednou denně, nejlépe večer nebo na noc, a to, co potom spořádáme, lépe řečeno splácáme, je kalorický přísun, který by měl být rozložený na celý den. Člověk se přejí různými druhy potravin po celém dnu hladovění, přeplní si žaludek a tomu to rozhodně nedělá dobře. Pak se dostavuje onen nepříjemný pocit plnosti, tíhy v žaludku, kde často zvracení vyvolá úlevu, ale zdravé to rozhodně není. Pokud nám jen něco, jak se říká, „nesedne“, ať už složením, nebo úpravou pokrmu, pak si s tím organismus obvykle poradí sám, člověk několik hodin trpí celkovou nevůlí, bolestmi břicha, pocitem na zvracení, ale obvykle po lačnění a tekutinách dojde k úlevě bez poškození trávicích orgánů.