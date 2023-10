Recept, jak si uchovat zdravá játra, je jednoduchý. Co si ohlídat a čemu se vyhnout?

Ať už to jsou toxické látky, které dodáváme do organismu zvenčí, anebo ty, jež vznikají rozpadem buněk či jejich obměnou. Nezastupitelnou roli mají játra také v metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin. A zároveň slouží jako zásobárna glukózy a tukových částic, zvaných lipidy, bez nichž se lidské tělo neobejde. Správně o játra pečovat proto určitě stojí za to.

Drobné hříchy prominou

Játra mají neuvěřitelnou schopnost regenerace a drobné hříchy nám lehce prominou. „Při operaci nádoru v játrech musíme někdy odstranit až polovinu tohoto orgánu,“ uvádí profesor Radan Brůha.

„Během několika týdnů však opět dorostou do správného tvaru a objemu, aby mohly plnit své funkce.“ Pokud ale játra něčím trvale poškozujeme, postupně své regenerační schopnosti ztrácejí. K jejich závažnému poškození nejčastěji dochází, když pravidelně konzumujeme velké množství alkoholu. Stejně nebezpečné je ale i nadměrné ukládání tuků v játrech.