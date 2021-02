Vakcíny proti rakovině už se vyvíjejí. Nejdále se pokročilo u melanomu, shodují se virologové

RNA vakcíny se dají připravit rychleji než ty klasické. Nové mutace koronaviru, odolné proti očkování, půjde potlačit vývojem nových vakcín, říkají virologové Ivan Hirsch a Ruth Tachezy.

Lidovky.cz: Odborníci se zpravidla shodnou, že nové mRNA vakcíny proti covidu představují průlom v medicíně. Budeme v dohledné době tuto technologii používat i na jiná onemocnění?

Obrovská výhoda mRNA vakcín je jejich konstrukční jednoduchost, možnost rychlých změn a přirozená indukce jak protilátkové, tak buněčné imunitní odpovědi. RNA vakcíny lze cílit proti virům, parazitům i nádorům.

Lidovky.cz: Je možné, že vakcíny vyrobené technologií mRNA časem nahradí klasické „tradiční“ vakcíny (například „živá“ vakcína proti spalničkám). Sníží se tak riziko vážných vedlejších účinků?

Některé vakcíny nejspíše vbrzku nahrazeny budou (vzteklina, chřipka). Živá vakcína proti spalničkám je velmi účinná a bezpečná. Snaha o její náhradu RNA vakcínou by narazila na potíže při jejím testování – vzhledem k poměrně nízké četnosti onemocnění.

Lidovky.cz: Budeme schopni rychleji a efektivněji reagovat na případné budoucí epidemie?

RNA vakcíny lze navrhnout a připravit v řádu několika dnů až týdnů. Je tak možné rychle reagovat na nový patogen a jeho mutace. Návrh i příprava může přitom probíhat pomocí standardizované procedury. Problémem zůstane testovací a schvalovací procedura, která by však nejspíše nevyžadovala opakování celého protokolu, pokud by šlo o pouhou záměnu několika písmenek genetického kódu v genu obsaženém v původní vakcíně.

Lidovky.cz: Bude mít vakcinace proti covidu-19 vliv na vznik nových virových mutací?

Je pravděpodobné, že by se ve virovém potomstvu u vakcinovaných osob mohly vytvářet mutace rezistentní na imunitní odpověď vyvolanou vakcinací. To se děje po vakcinaci chřipkou a chřipkovou vakcínu je nutné každoročně obměňovat.

I z tohoto důvodu je třeba proočkovat populaci co nejrychleji, aby se nové mutace nestačily vytvářet. Na druhé straně mutace po očkování proti viru spalniček nebo příušnic nevznikají a dosavadní zkušenosti s očkováním několika milionů lidí proti covidu-19 v různých částech světa na rychlý vývoj mutací po vakcinaci neukazují.

Lidovky.cz: Jak by v případě nové pandemie vypadala reakce vědců, lékařů a výrobců vakcín?

Po klinickém a epidemiologickém ověření pandemického charakteru onemocnění je zapotřebí odebrat vzorek nakažené tkáně, například stěr z nosohltanu, a extrahovat z něj RNA nebo DNA. Pomocí molekulárně biologických metod je pak třeba zjistit nukleotidovou sekvenci viru nebo jiného patogenu, který se vyskytuje v tkáních u nemocných, ale ne zdravých osob. Na základě znalostí jeho nukleotidové sekvence můžeme vyvinout diagnostiku pomocí PCR v řádu týdnů a RNA vakcínu v řádu měsíců. Takto to probíhalo během minulého roku v případě nového koronaviru, původce covidu-19.

Lidovky.cz: Jak je to s chřipkou?

Virus chřipky mutuje asi čtyřikrát rychleji než nový koronavirus, obzvláště v oblastech, kam je soustředěna imunitní odpověď. Jednou ze slibných cest je spojit sekvence RNA kódující několik nemutujících úseků chřipkového povrchového proteinu v jeden celek a použít tuto rekombinantní RNA k vakcinaci. Takováto chřipková vakcína je ve stadiu prvotního klinického testování. Pokud by se ukázalo, že takový přístup je správný, nebylo by nutné chřipkovou vakcínu každý rok obměňovat.

Lidovky.cz: Je možné mRNA vakcíny uplatnit proti všem druhům infekčních virů? Bylo by možné vyrobit i očkování proti AIDS nebo ebole?

Proti většině infekčních virů je možné vakcínu vyvinout. Finální testování její účinnosti a bezpečnosti u lidí je však možné provést jen v průběhu pandemie nebo lokální epidemie, to je v období a na místě, kde je dostatek dobrovolníků, na kterých je možné klinickou studii uskutečnit. RNA vakcína proti viru eboly a několik konstrukcí vakcíny proti HIV je připraveno k testování.

Lidovky.cz: Hodně se mluví i o užití mRNA vakcín proti rakovině. Jak by toto očkování fungovalo proti nádorovým buňkám?

Vývoj RNA vakcín k léčbě rakoviny se intenzivně rozvíjí. V současnosti pokročily práce nejdále ve vývoji RNA vakcíny proti melanomu (u firmy BioNTech vyrábějící vakcínu proti covidu-19). V případě vakcín proti nádorům lze připravovat RNA vakcíny na základě nových nádorově specifických bílkovin individuálně pro jednotlivé pacienty.

Lidovky.cz: Jste spolupracovníkem nově vzniklé Iniciativy Sníh, která sdružuje odborníky z oblasti vědy a medicíny. Můžete vysvětlit, co je cílem iniciativy?

Chceme pomáhat při minimalizaci negativních dopadů epidemie covidu-19 na společnost, a to včetně dopadu zdravotního, ekonomického, sociálního a dopadu na psychické zdraví obyvatel, za použití vědeckých přístupů. Chceme tvůrčím způsobem rozvíjet pozitivní příležitosti, které s sebou každá krize přináší. Tato iniciativa je apolitická.