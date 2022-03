Mluvit s dětmi o válce je důležité. Jak hovor načasovat a co říkat, radí psycholožka

Děti jsou vystavené konfliktu prostřednictvím médií a může pro ně být náročné pochopit a porozumět všem informacím, které se k nim dostávají. Rozpoznat, jak vůbec dítě chápe válku a jak rozumí pojmu mír, pomůže nasměrovat budoucí rozhovor.

Nehledě na věk dítěte, prvním krokem k diskusi by mělo být bezpečné prostředí a správné načasování. Téma války by například nemělo být na programu dne před spánkem. Snažte se najít klidnou chvíli, kdy sami nejste rozrušeni probíhající situací. Pokud se na konverzaci necítíte, mít oporu v blízkém člověku není od věci.

Přizpůsobte diskusi věku dítěte. Pro malé děti bude válka těžce uchopitelný pojem, ale neznamená to, že dění kolem sebe nevnímají. Buďte citliví a zjistěte, co už o válce vědí, jak situaci vnímají. Naslouchejte jim a dejte jim prostor se vyjádřit. Právě to vám nastaví další směr a vážnost dialogu. Nechte děti samy se doptat.

Některé děti mohou mít problém s verbalizací svých názorů a pocitů, a proto je možné vyzkoušet jinou formu, například kreslení. Se staršími dětmi se dají dohledat odpovědi společně a tím i zdůraznit důležitost spolehlivých zdrojů. Převážně u starších dětí, které sledují aktuální dění na internetu, je zajímavé rozvířit na toto téma debatu. Možná budete překvapeni.

Pokud děti nechtějí o válce mluvit, dejte jim prostor a respektujte jejich volbu. Důvodů může být několik. Od přehlcení tématem až po jiný názor. Buďte ostražití vůči signálům mladších dětí, u kterých se můžeme setkat se vstřebáváním náročného období skrz hru, kresby nebo problémy se spánkem či separací od blízkých. Není ale důvod se vzdávat. Správný čas může nastat později nebo s tématem přijde samo dítě.

Autorka je psycholožka a působí na Hedepy.cz, platformě pro online terapie.