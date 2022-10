Na clony a záblesky si dejte pozor. Oční lékařka vysvětluje, jak se projevuje vetchozrakost

Lidovky.cz: Na čem všem záleží, kdy a jak rychle se nám k stáru začne zhoršovat zrak? Souvisí to s jinými očními vadami, je to dané geneticky, můžeme tomu my sami nějak předcházet?

Příčin zhoršování zraku věkem může být řada. Ať už se jedná o změnu optických vlastností čočky, snižování její elasticity a postupnou ztrátu akomodace (schopnosti zaostřovat) při nástup presbyopie, přes rozvoj šedého zákalu, kdy dochází různými vlivy (věk, úraz, celkové onemocnění apod.) ke kalení nitrooční čočky, po onemocnění sítnice např. věkem podmíněnou makulární degeneraci (změny ve žluté skvrně, lat. macula lutea, oblasti sítnice s nejvyšší hustotou světločivých buněk – poz. red.) s postižením centrálního vidění.

Lidovky.cz: V kolika letech je běžné začít pozorovat zhoršení schopnosti zaostřit na blízko?

Postupnému zhoršování zaostřování na blízko říkáme presbyopie neboli vetchozrakost a začíná se objevovat mezi 40. a 45. rokem.