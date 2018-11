Více než polovina lidí nesleduje svůj zdravotní stav, ukázal průzkum

PRAHA Na 55 procent lidí nesleduje svůj zdravotní stav a více než čtvrtina lidí kouří, z toho zhruba polovina s tím v dohledné době neplánuje přestat. Vyplývá to z průzkumu životního stylu lidí České podnikatelské pojišťovny mezi tisícovkou respondentů starších 25 let. Zhruba pětina mužů a 11 procent žen pravidelně holduje alkoholu. Denně sportují čtyři procenta lidí.

Celkem 27 procent lidí při nákupech neřeší, zda jsou dané potraviny zdravé, 48 procent lidí neomezuje solení a desetina jí denně sladkosti. Složení potravin více sledují mladší respondenti, než lidé starší 65 let. Hodnoty týkající se stravování vyšly většinou mnohem hůře u mužů, ženy průměr vylepšují.



Nejužívanějšími doplňky stravy jsou vitamíny a minerály. Alespoň sezoně je bere 79 procent respondentů, denně nebo téměř denně pak 18 procent.

Ani u pohybu a cvičení nevyšly výsledky průzkumu optimisticky. Na 26 procent lidí uvedlo, že pěšky chodí minimálně. Denně sportují pouze čtyři procenta lidí, několikrát týdně 21 procent. V tomto ohledu jsou na tom proti stravování hůře ženy než muži.

Čím jsou lidé starší a čím více váží, tím méně sportují, i když by to mnohem více potřebovali. Mezi muži jich v práci převážně sedí 43 procent, mezi ženami 40 procent. Převážně v pohybu je pětina mužů a 17 procent žen. Mezi převážně sedícími je o něco vyšší podíl lidí s lehčí obezitou. Víc ji však zjevně ovlivňují jiné faktory, vedle stravování a míry pohybu ve volném čase je to zejména věk.

Průzkum ukázal na to, že třetina lidí také nedostatečně spí. Prakticky každodenní problémy se spaním má devět procent lidí. Každý den spí dobře jen 28 procent lidí, o něco více je jich mezi muži. V pracovních dnech lidé spí v průměru 6,8 hodiny, o víkendech 7,7 hodiny.

Na 82 procent lidí se pravidelně cítí ve stresu či pod psychickým tlakem, 17 procent lidí pak každý den nebo několikrát týdně. Na 31 procent lidí má minimum času na odpočinek. Jenom 30 procent lidí chodí na masáže, do wellness či do sauny.

Lidé si uvědomují, že ke zdravému životnímu stylu patří zdravá vyvážená strava (88 procent lidí) a aktivní pohyb (74 procent lidí), ale v praxi to zdaleka ne každý naplňuje. Varující je, že si respondenti se zdravým životním stylem velmi málo spojují dostatek spánku a stav mysli (desetina).



Nejméně spokojeni jsou se svým životním stylem lidé ve věku 35 až 54 let. Nejvíce spokojeni jsou naopak důchodci. Problematika stravování a zdraví nezajímá 17 procent respondentů. Na 53 procent lidí si informace o zdravém životním stylu hledá na internetu, 28 procent čerpá z televize a rozhlasu, 23 procent má informace od rodiny a známých, 18 procent od lékařů. Pro šest z deseti Čechů ve věku 25 let a více je důležité mít uzavřené životní pojištění. Skutečně uzavřené jej však má jen 48 procent.