Vyrobte si sami doma dezinfekci, radí WHO. Její přípravu zvládnete z běžně dostupných surovin

PRAHA Česko se připravuje na zavlečení nákazy koronaviru do země. Lidé si kromě roušek a respirátorů začínají hromadně nakupovat také dezinfekční gely. Světová zdravotnická organizace proto nabízí návod na přípravu, abyste je nemuseli složitě shánět v obchodech.

Epidemiologové napříč světem se shodují, že nejdůležitější je v boji s koronavirem Covid-19 mít čisté ruce. Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala návod, jak si dezinfekční gel efektivně připravit svépomocí.

K přípravě bude zapotřebí dobře vyčištěná nádoba s ryskou a uzávěrem, injekční stříkačka, litrová lahev čistého alkoholu (96% ethanol nebo 99,8% isopropylalkohol), 3% peroxid vodíku a glycerol (známý také jako glycerín). Vše by mělo být běžně dostupné v drogériích či lékárnách. Hodit se mohou také ochranné rukavice, nejsou ale nezbytné.

Příprava začíná

Na začátku je potřeba vzít čistou nádobu, kde je vyznačena hladina jednoho litru a nalít do ní 830 mililitrů alkoholu. Poté pomocí připravené stříkačky naberte 42 mililitrů peroxidu vodíku, přidejte jej do alkoholu a vše pořádně promíchejte. Zbývá ještě přidat 15 mililitrů glycerolu, což nepůjde úplně lehce, glycerol má velkou hustotu. Ale ještě než začnete, již použitou stříkačku pro jistotu sterilizujte převařenou vodou.

Následně tedy naberte 15 mililitrů glycerolu a přidejte ho do nádoby k alkoholu a peroxidu vodíku. Vše důkladně uzavřete a poté promíchejte. Pak už zbývá jen celý obsah dolít do výše 1 litru vychlazenou převařenou vodou a znovu zamíchat. Pro co nejlepší možný výsledek je nejlepší vyrobený dezinfekční gel nechat tři dny uzavřený odstát a poté jej můžete beze strachu používat.