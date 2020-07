Covid se možná šíří přímo vzduchem, připustila WHO. Dosud se klonila k jiné variantě, může to změnit opatření

Ženeva Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že koronavirová infekce covid-19 se přenáší přímo vzduchem. Definitivně potvrzeno to však podle epidemioložky WHO Marie Van Kerkhoveové nebylo. Dosud WHO potvrzovala, že vir SARS-CoV-2 se přenáší kapénkami, které však rychle klesají k zemi.

Krizový expert WHO Mike Ryan v úterý řekl, že organizace do Číny vyšle experty, kteří tam budou pátrat po původu viru, který byl poprvé potvrzen ve městě Wu-chan.

Na světě za den přibyl rekordní počet případů nákazy koronavirem, hlásí WHO WHO připustila možnost šíření koronaviru vzduchem poté, co skupina vědců organizaci vyzvala k aktualizaci poučení o šíření respiračního onemocnění mezi lidmi, uvedla agentura Reuters. „Hovoříme o možnosti přenosu vzduchem a aerosolovém přenosu jako o jednom ze způsobů přenosu covidu-19,“ řekla na úterním tiskovém brífinku Van Kerkhoveová.

WHO dosud uváděla, že SARS-CoV-2 se šíří primárně v malých kapénkách, které vycházejí z nosu nebo úst nakažené osoby. Dohromady 239 vědců z 32 zemí však v otevřeném dopise adresovaném WHO upozornilo na důkazy, že vir se může vznášet ve vzduchu a infikovat lidi, kteří ho vdechnou. Expertka WHO na prevenci infekcí Benedetta Allegranziová řekla, že se objevují důkazy o přenášení koronaviru vzduchem, ale že to není definitivní. WHO zastavila testování některých léčiv u hospitalizovaných s koronavirem, úmrtnost totiž nesnižovala „Možnost přenosu vzduchem na veřejných místech - zvláště za velmi specifických podmínek, v přelidněných, uzavřených, špatně odvětrávaných prostorech, které byly popsány - nelze vyloučit,“ cituje Reuters zástupkyni zdravotnické organizace. „Důkazy však je třeba shromáždit a interpretovat a to my nadále podporujeme, ujistila Allegranziová. Jakákoli změna v posuzování rizika přenosu ze strany WHO by mohla mít vliv na stávající doporučení dodržovat jednometrové odstupy mezi lidmi, poznamenala agentura Reuters. Vlády, které se spoléhají na rady WHO, by tak mohly změnit svá opatření na zpomalení šíření viru. WHO byla už v minulosti kritizována za pozdní doporučení nošení roušek a později také viněna z ignorování množících se důkazů o šíření koronaviru vzduchem. Čína informovala o výskytu koronaviru až po dvou žádostech WHO Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v úterý znovu upozornil, že pandemie koronaviru, s nímž je spojováno na 540 000 úmrtí, se urychluje a ještě nedosáhla vrcholu. Krizový expert WHO Mike Ryan oznámil, že odborníci organizace odcestují o víkendu do Číny, aby mohli připravit studii o původu koronaviru a o tom, jak přeskočil ze zvířat na lidi. „Nejlepším místem, kde začít, je zcela zřejmě to, v němž se nemoc poprvé objevila u lidí, a místem, kde se nemoc poprvé objevila u lidí, kde se objevily první shluky neobvyklého zápalu plic, byl Wu-chan,“ řekl Ryan. Čína tvrdí, že je od raných fází pandemie transparentní, ale Spojené státy a další země ji obviňují ze zatajování skutečností a z pozdní reakce na propuknutí epidemie, která začala před více než půlrokem právě ve Wu-chanu, hlavním městě centrální čínské provincie Chu-pej.