Zábavnějších forem učení ubude. Nový školní rok bude v mnohém odlišný

Zdravotní situace způsobí, že nový školní rok bude jiný než obvykle. Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý už například počítá s tím, že školy budou muset oželet některé akce, ředitel liberecké základní umělecké školy Tomáš Kolafa připouští možnost, že žáci nebudou moci veřejně předvést, co se naučili.

Musíme se připravit na různé varianty rozvrhu. Asi budeme muset oželet některé tradiční školní akce, slavnosti a podobně. Snažíme se také být připraveni na to, že by se virus objevil přímo v naší škole, i když všichni doufáme, že se to nestane, říká Michal Černý, který je ředitelem Základní školy v Praze- -Klánovicích a současně prezidentem Asociace ředitelů základních škol.



„Samozřejmě se připravujeme na výrazně větší rozdíly ve vědomostech žáků než v jiných letech. Vždyť na jaře měly děti různé podmínky i přístup k výuce,“ dodává Michal Černý.

Větší hygienická opatření

Rodiče se o zdraví svých dětí obávají a školy se budou snažit vyloučit co nejvíce rizika. Podle Michala Černého budou zpřísněna hygienická opatření. Takže ve školách se bude zvláště dbát na užívání dezinfekce, na větrání, učitelé budou hlídat, aby si děti často myly ruce, a podobně.

„Na obědech budou vše vydávat osobně kuchařky, nechystají se žádné samoobslužné salátové bary a podobně. V případě podezření na covid-19 bude následovat nějaká izolace a karanténa, i když podle všeho by se neměla týkat celé školy,“ popisuje ředitel Černý.



Teplotu měřit zvládneme

Ve školách by učitelé měli rychle poznat, zda některému z žáků není dobře. Jenže v době, kdy žák prošel šatnami, chodbami a sedl si mezi spolužáky, už by se mohl virus rozšířit.

„Měřit teplotu na dálku vhodným teploměrem ještě před vchodem do školy možné je a trvá to jen několik sekund. Pokud by to bylo nařízeno, zvládli bychom to,“ konstatuje Michal Černý. „V málo dotčených okresech mi to ale připadá skoro zbytečné.“ Zdůrazňuje spíše roli rodičů – ti by při jakémkoli podezření na nemoc měli nechávat děti doma.

Opatrnost je na učiteli

Prezidentovi Asociace ředitelů základních škol se líbí návrh odborů, že by učitelé mohli mít testy na koronavirus zadarmo. „Jinak ale záleží na každém učiteli, zda bude udržovat odstup a jak bude celkově opatrný,“ říká.

Podle něj se všechna opatření v souvislosti s pandemií hlavně dotknou výuky. Učitelé ji zřejmě budou omezovat zejména tak, že uberou na interaktivních formách, které jsou sice pestré, působivé a zábavnější než běžná výuka, ale je při nich vyšší riziko nákazy.



„Různé neotřelé a moderní metody budou muset dočasně ustoupit statické, často frontální výuce. I proto si přejeme, aby to celé bylo už za námi a my se zase mohli soustředit hlavně na pedagogickou stránku věci,“ říká ředitel klánovické školy.

Mnoho lidí na jednu učebnu

V základních uměleckých školách (ZUŠ) se každý den několikrát mění kolektiv v jedné učebně. Navíc je složen z žáků z různých částí obce a jejího okolí.

„Tyto školy přitom připravují také koncertní činnost, výstavy, představení ve škole, v obci, zájezdy v ČR nebo v cizině. Prezentace uměleckých dovedností žáků je součástí vzdělávání v ZUŠ, ale odehrává se v prostorách, v nichž se sejde několik desítek či stovek osob. Pokud se ale lidé v sálech nebudou moci sejít, bude nutné připravit žáky i rodiče na to, že příprava frekventantů nebude završena veřejnou prezentací,“ říká ředitel liberecké ZUŠ Tomáš Kolafa.

Místnost pro nemocného

Chod školy může být podle jeho slov také rozdělen na běžnou výuku v jedné třídě a současně na výuku na dálku ve třídě jiné.

„Budeme možná postaveni před problém s plnohodnotným personálním zajištěním výuky při větším počtu nemocných pedagogů nebo správních zaměstnanců,“ míní ředitel Kolafa. Několikaměsíční zkušenost s pandemií ale ředitele ZUŠ poučila a dokážou přizpůsobit chod školy aktuální situaci.

„Škola je vybavena doporučenými dezinfekčními prostředky, žáci a učitelé jsou nebo budou seznámeni se způsoby jejich používání. Navíc škola v tomto ohledu věnuje zvýšenou pozornost komunikaci s rodiči. ZUŠ Liberec má oddělenou místnost, kde může žák, u něhož se projevují známky virového onemocnění, vyčkat do příchodu rodičů. Zajišťujeme také průběžnou dezinfekci prostor, na úklid jsou zvýšené nároky. Místnosti, které dotčený žák navštívil, se mohou okamžitě vydezinfikovat,“ uzavírá ředitel Kolafa.