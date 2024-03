Poté co padlo rozhodnutí přemístit se od monitoru do tenisek a nikdy zpět, bychom se na amatérské jarní sportování měli nějak připravit, aby to pro nás nebyla hned napoprvé zničující a bolestná vzpomínka.

Primář traumatologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Petr Menšík říká, že základem je začít se zátěží a sportovní aktivitou postupně. Neměli bychom si zkrátka naložit s prvními hezkými dny enormní fyzickou zátěž.