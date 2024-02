Železo je jedním z klíčových prvků nezbytných pro fungování těla. Máme ho v sobě asi čtyři gramy. To je sice velmi malé množství, ale to neznamená, že by bylo méně důležité. Naopak. Každá jedna buňka v těle tento prvek obsahuje, protože jeho klíčová role je spojená se zásobováním těla kyslíkem.